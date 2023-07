Tagesspiegel Plus Aus dem Krisengebiet in die Wohnungskrise : Wie ein Berliner Verein Unterkünfte an Geflüchtete vermittelt

Ob Papierkram, Apps oder Probleme mit Ämtern: Der Verein Xenion hilft Geflüchteten bei der Wohnungssuche. Auch eine Genossenschaft ist mit an Bord.