Aus der Havel in den Online-Warenkorb Lieferdienst Knuspr verspricht den „frischsten Fisch Berlins“

Den „frischsten Fisch Berlins“ gebe es ab Montag beim Online-Supermarkt Knuspr. Das verspricht Stephan Lüger, der Einkaufschef des Unternehmens. Die Fische schwimmen ihm zufolge am frühen Morgen noch in der Havel, Kunden erhalten sie am selben Tag nach Hause geliefert. Dahinter steht eine Zusammenarbeit mit einem mittelständischen Lieferanten, eine von etwa 150 in der Hauptstadtregion. Am Montag beginnt Knuspr mit der Lieferung an die Endkunden.