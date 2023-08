Aus der Ukraine geflüchtet Mit Speiseeis gelang der Familie Bilokon der Neustart in Berlin

Als die ukrainische Familie Bilokon im Januar ihre Eisdiele „B-iced“ eröffnete, habe es verwunderte Blicke gegeben, erzählt die Geschäftsführerin Maria Bilokon. Wer kauft denn Eis im Winter? Ein besonders skeptischer Rentner sei mehrmals in das Café gekommen, um zu fragen, was die Ukrainer in seinem Kiez in Weißensee machten. Doch später sei er zu einem der treuesten Kunden geworden.