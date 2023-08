Aus Überzeugung im Handel Wie ich Gabi Kaufland kennenlernte

Zu Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehören seit kurzem individuelle Statements ehrenamtlicher Verdi-Kommissionsmitglieder. Was wir Arbeitgeber in dieser Runde vernahmen, ließ uns aufhorchen.

Nils Busch-Petersen ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg.

Neben der Verteidigung des Forderungspaketes wurde große Sorge um die Perspektiven unseres durch massiven Strukturwandel und sich überlagernde Krisen gebeutelten Wirtschaftszweiges geäußert. Wo werden unsere Kunden morgen einkaufen? Wen braucht es noch im Laden?

Handelsbranche steht vor großen Herausforderungen

Die Mitarbeitenden kennen aus täglicher Arbeit die existenziellen Probleme des Handels und bestimmt erkennen sie auch die Diskrepanz zwischen geforderten prozentualen Entgeltanhebungen und einer noch immer deutlich unter dem Niveau von 2019 liegenden Umsatz- und oft auch Ertragslage der Branche.

Das Konsumklima erholt sich nicht ausreichend. Täglich verabschiedet sich mindestens ein Unternehmen der Bekleidungsbranche vom deutschen Markt oder in die Insolvenz, große wie kleine, Einzelkämpfer und Ketten, stationäre Geschäfte und Onlineshops gleichermaßen. Wie finden wir da den gebotenen Kompromiss? Wir sind dazu da, uns zu einigen.

Was den Druck erhöht: Verdi braucht Erfolge bei einem Organisationsgrad von unter 10 Prozent. Die oben erwähnten Statements von Mitgliedern der Tarifkommission werden mit Nennung von Namen und Firma eröffnet.

In der letzten Runde klang das in einem Falle so: „Ich bin Gabi Kaufland …“ (Vorname geändert). Die Verhandlungsführerin wies darauf hin, die Frau habe wohl vergessen, ihren Familiennamen zu nennen. Doch die Kollegin konterte, sie identifiziere sich doch sehr mit „ihrem“ Unternehmen. Solange es diese Ehrenamtlichen gibt, können wir gemeinsam unsere Aufgabe lösen. Bis zum nächsten Mal, Gabi Kaufland!