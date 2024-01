Ausblick der Medien-, Kreativ- und Digitalbranche „In Berlin und Brandenburg liegt eine Menge wirtschaftliches Potenzial“

Frau Koch, warum stellt das neue medien.barometer für die Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft der Hauptstadtregion das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt?

Der Anlass waren für uns die neuen Richtlinien der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die am Anfang 2024 in Deutschland in Kraft getreten sind und die immer mehr Unternehmen zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichten. Dazu gehören Angaben zu den Nachhaltigkeitszielen und zu den wichtigsten Wirkungen des Unternehmens. In diesem Zuge wollten wir herausfinden: Wie steht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft in Berlin und Brandenburg? Werden soziale und ökologische Aspekte bei Unternehmensentscheidungen berücksichtigt? Wo gibt es Hürden beim Vorhaben, nachhaltige Maßnahmen umzusetzen?