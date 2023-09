Trotz steigender Baukosten Baufinanzierungsplattform verzeichnet erste Anzeichen für Entspannung

Die Bauzinsen steigen mit den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, während in fast allen Segmenten des Immobilienangebotes Preisrückgänge verzeichnet werden: Es sind nicht die besten Zeiten für Baufinanzierungsplattformen – heißen sie nun Europace, Baufi24 oder Interhyp. Zumal sich die potenzielle Kundschaft zurückhält. Nur Neubauhäuser verzeichnen aktuell einen leichten Preisanstieg. Trotz steigender Baukosten sind sie für Käufer attraktiver als die – möglicherweise unüberschaubar aufwendig – zu sanierenden Bestandsimmobilien.

Der durchschnittliche Kaufpreis einer Immobilie lag im noch nicht ganz abgeschlossenen dritten Quartal dieses Jahres nach Angaben der Interhyp Gruppe vom Mittwoch bei 456.000 Euro. Im vergangenen Jahr betrug er im Vergleichszeitraum noch 511.000 Euro. Das entspricht einem Minus von elf Prozent. Das Minus von elf Prozent hat die Interhyp auch bei den Darlehenssummen beobachtet: Wurden 2022 noch 350.000 Euro finanziert, so sind es jetzt durchschnittlich 309.000 Euro.

Die Eigenkapitalmittel gingen laut Interhyp-Vorständin Mirjam Mohr ebenfalls zurück – auf jetzt noch knapp 150.000 Euro. Die Tilgungsraten sind rückläufig. Waren sie im Privatkundengeschäft von Interhyp vor einigen Jahren bei drei und im vergangenen Jahr bei 2,6 Prozent, so liegt die durchschnittliche Tilgungsrate nun bei 2,4 Prozent.

Die Menschen, die finanzieren, haben im Mittel immer noch grundsolide Finanzierungsstrukturen Mirjam Mohr, Vorständin der Interhyp Gruppe

Zur Finanzierung des Darlehens wurden 2022 Jahr noch 28 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens aufgewandt; nun sind es nach Angaben von Mohr 27 Prozent im Durchschnitt. „Die Menschen, die finanzieren, haben im Mittel immer noch grundsolide Finanzierungsstrukturen“, sagt Mohr, die für das Privatkundengeschäft zuständig ist.

Seit Jahresbeginn stagnieren im mittleren Kaufpreise in Deutschland, regional aber deutlich. Während in München, Hamburg und Frankfurt noch einmal Rückgänge von rund drei Prozent gesehen wurden, war es in Berlin und Köln rund ein Prozent.

Mit der Interhyp Gruppe sehen auch die deutschen Sparkassen erste Anzeichen für ein Ende des Abwärtstrends bei der Baufinanzierung. Im ersten Halbjahr sei das Immobiliengeschäft im Jahresvergleich zwar noch um über 50 Prozent zurückgegangen, sagte Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis dem „Handelsblatt“. „Es mehren sich aber die Signale, dass der Boden erreicht ist.“ Das Regierungsziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, bleibe sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr in weiter Ferne.