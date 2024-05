Bebauungspläne für Pankower Tor gebremst Kreuzkröten als unerwartete Hürden für Wohnprojekt

Neuerdings sind es die Kreuzkröten, die hier einen Bebauungsplan unterwandern. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Einst wurden sie heran gekarrt, mit Kies aus Brandenburg, von der Deutschen Bahn. Seit der Aufgabe des stillgelegten Rangierbahnhofs durch die Deutsche Bahntochter Aurelis im Jahre 1997 sind sie hier. Seitdem gab es viele Pläne für die Fläche zwischen den S-Bahnhöfen Pankow, Pankow-Heinersdorf und der Prenzlauer Promenade. Und es gab und gibt noch immer mehr Gründe, die Pläne – Masterplan: Christoph Kohl Architekten (CKSA)/Nöfer Architekten – zu ändern, und nicht zu bauen.

Ein Bebauungsplan für bis zu 2000 Wohnungen ist weiterhin nicht Sicht. Die Zahl der journalistischen Beiträge, die von einem endlich in greifbarer Nähe liegenden „Durchbruch“ bei der Schaffung von Planungsrecht künden, ist unüberschaubar. Das Pankower Tor steht inzwischen national für das Unvermögen des Landes Berlin und seiner Bezirke, in nachvollziehbaren Zeiträumen für den Neubau bezahlbarer Wohnungen Sorge zu tragen.

Renderings/Grafiken zum Bauvorhaben Pankower Tor von Nöfer Architekten. © Nöfer Architekten

2009 hatte Möbelmulti Kurt Krieger (Sconto, Möbel Höffner, Möbel Kraft) das Grundstück über die Krieger Grundstück GmbH (heute Krieger Handel SE) gekauft. Seitdem bemüht er sich um Baurecht, er bekommt es aber nicht. Kreuzkröten hin oder her. Warum geht es – zum Beispiel – am Pankower Tor nicht voran?

Am Montagabend lud der Verein „Architekturpreis Berlin“ ins Kutscherhaus am Kurfürstendamm, um diese Frage zu besprechen. Der Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) war auch da, neben einigen der Koryphäen der Berliner (und internationalen) Architektur- und Städtebaukunst: Eike Becker, Armand Grüntuch, Louisa Hutton, Tobias Nöfer, Matthias Sauerbruch – um nur einige zu nennen. Es war eine von vielen Veranstaltungen dieser Art, die das aktuell zur parlamentarischen Diskussion gestellte „Schneller-Bauen-Gesetz“ des Senats mit Akteuren aus der Branche zum Inhalt haben. Business as usual also, mit erwartbaren Stellungnahmen über kafkaeske Erfahrungen mit Berliner Verwaltungen. Doch es sollte anders kommen.

Berlin muss keine Wohnungen kaufen, sondern Wohnungen bauen. Edda Metz, Geschäftsführerin Immobilien der Krieger Gruppe

Es lag vielleicht an einer Anspielung von Moderator Philipp Mühlberg (SMC GmbH Strieder Mühlberg Consultants) auf eine Kreuzkröte in der Vorstellungsrunde, die Edda Metz Tacheles reden ließ, als es um Kriegers Bauprojekt ging. Dessen Immobiliengeschäftsführerin hatte sich seit 2009 strikt daran gehalten, in öffentlichen Runden dem Bezirk – wie abgesprochen – die Kommunikationshoheit zu überlassen, wenn es um das Pankower Tor geht.

Senator Gaebler trifft auf „Wiedergänger in der Verwaltung“

Nun aber sagte sie öffentlich, was ihr offenbar schon lange auf der Zunge lag. „Berlin muss keine Wohnungen kaufen, sondern Wohnungen bauen“, sagte die Geschäftsführerin Immobilien der Krieger Gruppe. „Das Artenschutzgesetz ist kein Bauverhinderungsgesetz.“ Man müsse auch den Mut haben, sich einmal unbeliebt zu machen. „Zum Beispiel bei 66.000 Kleingärtnern“, sagte die Juristin unter lautem Klatschen der Architekten mit Blick auf Ausgleichsflächen für die Kreuzkröten-Population in der Kolonie „Feuchter Winkel“, die Krieger gekauft hat.

„Ich wundere mich auch“, sagte Stadtentwicklungs- und Bausenator Gaebler zum Pankower Tor: „Als Verkehrsstaatssekretär hatte ich gesagt, diese komische Ost-West-Trasse, die alles durcheinandergebracht hat, die lassen wir jetzt.“ Als Bausenator sage ihm seine Fachabteilung Flächennutzungsplan (FNP) nun, man könne nicht weiterarbeiten, weil die Verkehrsverwaltung nun die Ost-West-Trasse haben wolle. Er habe bei diesen „Wiedergängern der Verwaltung“ ein Déjà-vu verspürt. „Das hatten wir doch schon einmal abgeräumt.“

Man muss sich angesichts des Klimawandels fragen, wie lange es Kreuzkröten noch gibt. Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Die Diskussion über die Kreuzkröte sei „an Absurdität gar nicht zu überbieten“. Man müsse sich angesichts des Klimawandels auch fragen, wie lange es die Kreuzkröte noch gibt, sagte Gaebler.

Verwaltung mit Schwierigkeiten bei Umsetzung politischer Vorgaben

„Es fehlt die Verlässlichkeit“, sagte Metz und zählte die Varianten auf, die seit 2009 auf Wunsch des Bezirkes und des Landes durchdekliniert und gutachterlich ausgearbeitet wurden. „Das ist inzwischen eigentlich das Projekt des Landes Berlin.“ Es geht damit nicht voran, weil sich in Berlin – anders als in anderen deutschen Städten – niemand „den Hut aufsetzt“ und das Projekt auch in der Verwaltung zu seiner Sache mache. Der politische Wille einer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sei das eine. „Dann aber geht die Umsetzung an die Verwaltung. Und die sagt, wie es nicht geht. Und keiner entscheidet.“

Wegen des Klagerisikos werde dort der gesetzliche Rahmen meist bis ins Maximale ausgereizt, sagte die Juristin Metz weiter. Gaebler bestätigte, dass forsches Vorgehen und Ängstlichkeit in den Bezirksverwaltungen unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

Naturschutzämter als „verlängerte Arme“ des Nabu

Neuerdings habe man es nicht nur mit Kreuzkröten zu tun, berichtete Metz weiter. „Da sitzt eine wilde Taube“, habe der Naturschutzbund Nabu festgestellt. In keinem Bundesland werde in diesem Falle eine Ausnahmegenehmigung bei Bauvorhaben benötigt, in Berlin schon. „Ja, die Tauben. Für die fehlt auch eine Ausnahmegenehmigung“, sagte Metz. Einzelne Mitarbeiter der Umwelt- und Naturschutzämter der Berliner Bezirke seien „verlängerte Arme des Nabu“.

„Wäre es nicht einfacher für die Baugenehmigungen Gutachter zu beauftragen?“, fragte Eike Becker. Damit würden mit einem Schlag viele Stellen in den Verwaltungen frei. Teams könnten vordenken, wie die Stadt gestalterisch vorangebracht werde und müssten nicht „mit zittriger Hand das Baurecht in Etappen genehmigen“.

Rechtsanwalt Matthias Blessing (Kanzlei Hermann & Kollegen) sprach von „B-Plan-Mullahs“ in Bauämtern der Bezirke und plädierte für ein „Notwehrrecht“ durch „Befreiungen für den Wohnungsbau“. Die Schaffung von Baurecht sei in Berlin „völlig aus dem Ruder gelaufen“.

Christian Junge, seit Februar Amtsleiter des Stadtentwicklungsamtes Lichtenberg, sagte, eine Wurzel des Übels, das in Berlin beim Bauen beklagt werde, sei die Trennung von steuernden politischen Aufgaben von den operativen Aufgaben des Verwaltungshandelns. Junge kennt sich aus mit Verwaltungen. Er war schon ein Jahr lang Projektmanager und Bauleitplaner in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, anschließend sechseinhalb Jahre lang Referatsleiter Städtebau und Baukultur in Hamburg.

Junges neues Betätigungsfeld Lichtenberg ist aktuell ein Bezirk, in dem viel gebaut wird. Neben der Gartenstadt Karlshorst ist auch die Parkstadt Karlshorst in Planung, beziehungsweise im Bau. Außerdem kündigten die WvM Berlin Immobilien + Projektentwicklung und die DLE Deutsche Landentwicklung Holding AG größere Wohnungsneubauprojekte an.

„Am Ende, glaube ich, muss man jetzt mal durchstarten mit einer Wohnungsbauoffensive wie auch in den 20er Jahren“, sagte Gaebler, der stärker mit Fristen und Weisungen arbeiten und Verfahren so beschleunigen wolle. Er setzt auf den Modulbau. Wenn der Senat alle Verfahren an sich ziehen wolle, werde er es auch nicht schaffen, sagte Gaebler. Zum Planungsauftakt werde es künftig eine Konferenz geben, zu der alle Beteiligten an einen Tisch kommen.