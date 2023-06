Bei der Wirtschaft läuft’s einfach Wassersparen ist für viele Unternehmen kein Thema

Eine Bootsfahrt, die ist nicht immer lustig. Das dürfte für jene Tour auf der Spree gelten, zu der die Induistrie- und Handelskammer (IHK) Parlamentarier aus Berliner Abgeordnetenhaus und Brandenburger Landtag eingeladen hat. Dort sollte den umwelt- und wirtschaftspolitischen Sprechern der Fraktionen ein Forderungspapier der Wirtschaft präsentiert werden, in dem Unternehmen ihre Ansprüche an die künftige Wasserversorgung formulieren. Außerdem enthält das Papier, das dem Tagesspiegel vorab vorliegt, die Ergebnisse einer Befragung sowohl von Unternehmern als auch von Wasserversorgern in Berlin und Brandenburg. Die Auswertung legt nahe, dass die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung in vielen Unternehmen noch gar nicht angekommen sind.