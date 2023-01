„Bei mir dürfen Sie verzweifelt sein“ Der Berliner Krisendienst hilft, wenn gar nichts mehr geht

Wenn Benjamin Ochel an sein Diensttelefon geht, weiß er nicht, welches Problem den Menschen am anderen Ende der Leitung umtreibt. Dass er eines hat, ist aber sicher, sonst würde er nicht hier anrufen: Beim Berliner Krisendienst, genauer gesagt bei dessen „Region Ost“ in einer Lichtenberger Seitenstraße. Hier sitzen Ochel und seine Kollegen jeden Tag von 16 bis 24 Uhr in den Parterreräumen eines gelb gestrichenen Altbaus und warten, dass das Telefon klingelt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden