Berlin gehört ein Schloss in Thüringen Das Land verwaltet Immobilien in ganz Deutschland

Berlin ist eine Stadt der Schlösser. In Charlottenburg steht eins, in Mitte neuerdings auch wieder, in Niederschönhausen ein eher unscheinbares, in Köpenick kann man fast schon von einem Wasserschloss sprechen. Ach ja, dann ist da noch dieses Schloss in Thüringen, das Rittergut Neuscharfenberg in Wenigenlupnitz, das gehört auch Berlin, auch wenn kaum jemand davon weiß.