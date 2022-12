Berlin ist nicht mehr sexy Hamburger mit ihrer Stadt besonders zufrieden

Berlin ist nicht das Ziel aller Wünsche, wenn es um die Frage geht, in welchem Bundesland Deutsche gerne wohnen möchten. In einer von der Lottoland-Gruppe in Auftrag gegebenen repräsentativen Studie landet Berlin im bundesweiten Ranking auf Platz zwölf. Das Marktforschungsinstituts Toluna fand unter 1.000 Bundesbürgern ab 18 Jahren heraus, dass im Durchschnitt 72 Prozent der Bundesbürger mit ihrer Wohnsituation und dem Wohnort zufrieden sind.

Während knapp die Hälfte der 50- bis 59-Jährigen gerne in einer ländlichen Gegend oder auf dem Land leben würde, bevorzugen die meisten 18- bis 49-Jährigen ein Zuhause in der Großstadt oder in einer Metropolregion.

39 Prozent der Deutschen leben noch nicht im Lieblingsbundesland. Hier führen Bayern und Schleswig-Holstein die Beliebtheitsskala unter den Ländern an, wie die Studie („Wovon die Deutschen träumen“) ermittelt hat. Von ihnen möchten nur zwei Prozent in Berlin wohnen.

Am geringsten ist das Bedürfnis nach einem Umzug in Hamburg. 82 Prozent der Hansestädter sagen, dass sie bereits in ihrem Lieblingsbundesland wohnen. In Berlin sagt das nur jeder Zweite (52 Prozent). Eher unglücklich mit ihrem Bundesland sind die Menschen im Saarland, in Hessen und Bremen.

Zur Startseite