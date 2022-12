„Berlin ist so behäbig“ Reeder bekommt keinen Steg auf der Spree für Elektroschiffe

Der Steg, an dem Luis Lindner gerne anlegen würde, ist unscheinbar. Er liegt zwischen dem Berliner Dom und der Friedrichsbrücke in Mitte und besteht aus einem rostigen Ponton auf dem Wasser und ein paar alten Steinplatten am Ufer. Er ist einer von ungefähr 100 in Berlin. Vielen würde er beim Vorbeilaufen gar nicht auffallen, aber für Luis Lindner hängt die Zukunft an ihm.

Elektroschifffahrt auf der Spree etablieren

Lindner, 55, ehemaliger Unternehmensberater, hat nämlich eine Vision. Er will die Elektroschifffahrt auf der Spree etablieren und eine Flotte an Schiffen haben, die Berlinerinnen und Touristen durch die Stadt kutschieren. So wie das aktuell die dicken Dieseldampfer tun. Nur, dass sein Unternehmen dabei klimaneutral wäre.

Mittlerweile hat Lindner für seine Idee sehr viel Geld ausgegeben. Geld, von dem er dachte, dass es zu ihm zurückkommen würde, wenn er erstmal ein richtiger Reeder ist. Aber genau das steht jetzt auf der Kippe. Lindner braucht vorher noch zwei grundsätzliche Dinge: einen Steg zum Anlegen und eine Elektroladesäule zum Aufladen.

Für eine Ladesäule braucht man einen Steg

Doch das eine hängt mit dem anderen zusammen. Für eine Ladesäule braucht man eine Steganlage. Das Problem ist, dass die schon alle vergeben sind. Hauptsächlich an eine große Reederei: die Stern und Kreisschifffahrt GmbH. In Berlin ist es so, dass Anlegestellen anders als Bushaltestellen oder U-Bahn-Stationen, privat betrieben werden.

Die wasserbehördliche Genehmigung für sie erhält man vom Land. Genauer: von der Wasserbehörde, die der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verkehr und Klimaschutz untersteht. Außerdem braucht man einen Nutzungsvertrag für die Wasserfläche. Den bekommt man vom Bund, weil der für Wasserstraßen zuständig ist. Und den hat Lindner ab Januar. Anlegen könnte er also. Aber womöglich nicht an Land gehen. Und schon gar nicht: Das Schiff mit Strom aufladen.

„Berlin ist so behäbig“, sagt Lindner. Er steht an einem grauen Dezembertag am Ufer der Spree und guckt aufs Wasser. Er trägt ausgelatschte, weiße Adidas-Schuhe, Jeans und eine dunkle Jacke. Im Sommer hatte er sämtliche Politiker und Journalistinnen auf seine Jacht, die „Fitzgerald“ eingeladen, um für sein Anliegen zu werben.

Im Sommer war Lindner noch optimistisch

Damals gab es Kaviar und Crémant, die Sonne schien und Lindner hatte ein Samt-Jackett an. Die Gäste waren euphorisch an dem Abend und machten große Versprechungen. Danach war Lindner optimistisch. Davon ist jetzt wenig übrig.

An diesem Steg würde Luis Lindner gern anlegen. © Foto: Luis Lindner

Lindner spricht weiter: „Da will man die Stadt klimafreundlicher werden, und dann kommt jemand wie ich: Der sogar die E-Ladesäule, deren Errichtung und die ganze Verlegung der Stromkabel selbst zahlen würde und dann macht sie es mir so schwer.“

Das Problem in Lindners Fall ist der Steg. Aktuell prangt auf ihr noch ein großes, hellblaues Schild von Stern und Kreis. Mit Abfahrtszeiten für eine historische City-Tour. Dabei ist der Zugang zum Steg oben durch ein kleines Vorhängeschloss versperrt. Lindner ist sich sicher, dass Stern und Kreis den Anleger nicht benutzt. Er hat Fotos aus dem Sommer, als der komplette Steg voll war mit leeren Flaschen, die zwar nach nächtlichen Saufgelagern am Ufer aussehen, aber nicht nach historischer City-Tour.

Stern und Kreis gehört noch ein Ponton

Das Bundesverkehrsministerium hatte der zuständigen Wasserbehörde, dem WSA Spree-Havel, bereits vor einem halben Jahr angeordnet, dass es den Pachtvertrag für die Wasserfläche vor dem Domanleger mit Stern und Kreis kündigen muss. Wohl auch, um anderen Wettbewerbern den Zugang zum Markt zu ermöglichen. Das heißt: Stern und Kreis gehört zwar noch das Ponton, das Unternehmen hat aber keine Genehmigung mehr für die Nutzung der Wasserfläche darunter und davor. Stern und Kreis hat dagegen geklagt, weil die Reederei der Meinung ist, dass diese Vorgehensweise rechtswidrig ist.

Lindners Jacht: die Fitzgerald. © Luis Lindner/privat

In einer E-Mail an den Tagesspiegel schreibt Stern und Kreis: „Unsere übrigen Genehmigungen für den Anleger Dom haben aktuell weiter Bestand.“ Und weiter: „Der Anleger wird von der Stern und Kreisschifffahrt GmbH im Linienverkehr und vor allem für Charterfahrten in der Berliner Innenstadt genutzt und unterhalten. Die Behauptung, dass die Stern und Kreisschifffahrt GmbH den Anleger nicht nutzt, ist falsch.“

Lindner ist allerdings der Meinung, dass Stern und Kreis, dadurch, dass dem Unternehmen jetzt sozusagen die Betriebserlaubnis für den Steg fehlt, diesen nicht weiter benutzen darf. Und er und seine Anwälte deuten den Gesetzestext so, dass die Wasserbehörde ihren Ermessensspielraum ausschöpfen müsste, um für die Übertragung der Steganlage von Stern und Kreis an Lindner zu sorgen. Er müsste Stern und Kreis dann nur eine Entschädigung für deren Steganlage zahlen.

Für Lindner ist die nächste Saison entscheidend

Damit wäre auch die Klage von Stern und Kreis eigentlich kein Problem für ihn. Allerdings nur, wenn die Wasserbehörde auch die „sofortigen Vollziehbarkeit“ anordnet. Tut sie das nicht, würde der ganze Fall bis zur gerichtlichen Klärung liegen bleiben. Das könnte Jahre dauern. So lange könnte niemand den Steg benutzen. Die Senatsverwaltung schreibt dazu: „Ein Anlegen am Berliner Dom wird erst möglich sein, wenn alle juristischen Fragen geklärt sind.“

Dabei ist die Fahrgastschifffahrt nicht unerheblich für Berlins Klimabilanz. Sie verursacht zwar nur 1,3 Prozent der Stickoxide und 0,4 Prozent der Feinstaubbelastung, aber stößt immer noch so viel Feinstaub aus wie etwa 120.000 Fahrzeuge im gleichen Zeitraum. Und lediglich vier der rund 100 Fahrgastschiffe sind laut einer Recherche des Spiegel aus vergangenem Sommer bislang mit einem Partikelfilter umgerüstet worden.

„Wenn der Fall dann vier Jahre vorm Verwaltungsgericht geparkt ist - solange dauert das aktuell, dann Falle ich als Wettbewerber weg“, sagt Lindner. Und weiter: Dann habe Stern und Kreis genau das geschafft, was sie wollen, nämlich einen weiteren Konkurrenten vom Markt zu verdrängen.

Die zuständige Wasserbehörde - das WSA Spree-Havel - schreibt dem Tagesspiegel auf die Frage, ob und wann Lindner den Steg nutzen dürfe, dass es dazu momentan keine Auskunft geben könne, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Für Luis Lindner ist die kommende Sommer-Saison entscheidend. Wenn er da keine Passagiere herumkutschieren kann, hat er sehr viel Geld umsonst ausgegeben.

