Berliner Arbeitsmarkt Zahl der Beschäftigten 2023 um 1,6 Prozent gestiegen

Deutschland ist im vergangenen Jahr in eine leichte Rezession gerutscht, was bedeutet, dass der Wert aller Dienstleistungen und Sachgüter (BIP = Bruttoinlandsprodukt) im Vergleich zum Vorjahr kleiner geworden ist. In Land Berlin dürfte die Wirtschaft um leicht, um knapp ein Prozent, gewachsen sein. Amtliche Zahlen liegen noch nicht vor.



Trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage hat das Statistikamt Berlin-Brandenburg in der Hauptstadt 2023 deutlich mehr Erwerbstätige gezählt als 2022.

Ihre Zahl erhöhte sich um 1,6 Prozent und erreichte einen Jahresdurchschnitt von 2.193.300. Das sind durchschnittlich 35.100 mehr Berufstätige als im Vorjahr. Unter den Bundesländern verzeichnete Berlin nach Hamburg den zweitstärksten prozentualen Anstieg. Bundesweit nahm die Erwerbstätigkeit um 0,7 Prozent zu.

Geringerer Anstieg als nach der Pandemie

Warum steigt die Beschäftigung, obwohl eine Rezession unter anderem bedeutet, dass die Nachfrage zurückgeht und Firmen ihre Waren schlechter loswerden? Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist der anhaltende Fachkräftemangel: Unternehmen stellen neue Mitarbeitende ein, weil sie bereits dringenden Bedarf haben und sich demnächst viele Babyboomer in die Rente verabschieden werden.

Zudem führen kurzfristige Konjunkturdellen nicht zwangsläufig zu Entlassungen. Seit Jahren steigt die Zahl der Erwerbstätigen, jedoch hält mit dieser Entwicklung die Zahl der Arbeitsstunden nicht Schritt. Die Beschäftigten arbeiten also im Schnitt kürzer. Auch das könnte die steigende Beschäftigung erklären.

Unmittelbar nach der Pandemie war die Zahl der Berufstätigen in Berlin deutlich stärker gestiegen: 2022 hatte sich diese um 3,4 Prozent gegenüber 2021 erhöht.