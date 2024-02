Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Brauer und Mälzer?

In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor. Heute: Lorenz Manchon, der sich im dritten Lehrjahr bei der Brauerei Lemke zum Brauer und Mälzer ausbilden lässt.

Deine Ausbildung in Kürze?

Ich mache eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei der Brauerei Lemke. Kurz gesagt, lerne ich, wie man Bier herstellt. Dazu gehört das Wissen über die Zutaten, die chemischen Prozesse und den Umgang mit den Brauanlagen.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Man braucht handwerkliches Geschick und ein Interesse an Bier und den dahinterliegenden chemischen Produktionsprozessen. Ich habe in der Corona-Zeit angefangen, selbst zu Hause im Kochtopf zu brauen. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich das zu meinem Beruf machen wollte.

Was macht besonders Spaß, warum würdest Du den Ausbildungsberuf empfehlen?

Der ständige, direkte Kontakt zum Produkt gefällt mir: Am Anfang hat man nur das Getreide, nach der Maische entsteht ein süßes Getränk, durch den Hopfen wird es dann bitter und fruchtig, mit der Hefe kommt der Alkohol dazu. Das ist spannend, zu begleiten.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie wird sie vergütet?

Die Regelausbildungszeit beträgt drei Jahre. Wenn man in diesem Jahr eine Ausbildung beginnt, liegt die Ausbildungsvergütung bei mindestens 649 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 766 Euro im zweiten Jahr und 876 Euro im dritten Jahr.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Nach der Ausbildung machen viele den Meister, um selbst auszubilden. Man kann sich auch weiterbilden zum Biersommelier oder ein Studium dranhängen. Auch international kann man arbeiten, weil die deutsche Brauqualität im Ausland einen guten Ruf hat.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.