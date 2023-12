Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Versicherungskaufmann?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Mein Name ist Volkan. Ich bin im dritten Lehrjahr meiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzlagen bei der Feuersozietät Berlin Brandenburg. Die Ausbildung ist spannend und bietet vielfältige Möglichkeiten für meine berufliche Entwicklung.

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Erstmal solltest du Interesse an Finanz- und Versicherungsthemen mitbringen. Ich bin zwar im Innendienst angestellt, arbeite zurzeit aber in der Kundenzentrale. Dort übernehme ich Vertriebs- und Betriebsaufgaben. Dafür solltest du dich für Neues begeistern und empathisch sein. Es gibt aber noch viele andere Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgaben. Ich denke, bei uns finden alle Auszubildenden einen Platz, an dem sie sich wohlfühlen. Während der Ausbildung kannst du Verschiedenes kennenlernen und herausfinden, was am besten zu dir passt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Besonders viel Spaß macht mir der Kundenkontakt. Ich lerne täglich dazu und neue Menschen kennen. Außerdem stehen mir mit der abgeschlossenen Ausbildung viele Türen im Berufsleben offen.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Es ist möglich, die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen, wenn du einen Zeugnisdurchschnitt von mindestens 2,5 mitbringst. Die Vergütung richtet sich nach Tarif und beträgt 14 Monatsgehälter: Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du 1170 Euro, im zweiten 1245 Euro und im dritten 1330 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Ich schätze das familiäre Arbeitsumfeld. Es ist immer jemand da, wenn ich mal Hilfe brauche oder mit jemandem über Probleme oder Sorgen sprechen möchte.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.