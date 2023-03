Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Geomatikerin?

Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie stellen Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Mein Name ist Nataly R., ich bin 24 und im zweiten Lehrjahr die Ausbildung zur Geomatikerin bei Arc-Greenlab. Zu meinen Hauptaufgaben zählen Arbeiten und Analysen mit Geodaten.

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Geografie, Mathe und Physik sollten Dich für diese Ausbildung begeistern. Eine gute Technikaffinität ist von Vorteil, da man nicht nur mit Informatik, sondern auch mit Geräten zu tun hat.

Warum würdest du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Seit ich in der Schule war, habe ich immer gerne Pläne und Karten im Geografieunterricht gemacht. Mich hat schon immer fasziniert, die Lage von Ländern und Straßen zu kennen und mit Karten zu meinem Ziel zu gelangen – deshalb habe ich diesen Job gewählt, nachdem ich zuerst in Kolumbien Topografie studiert habe. Jetzt weiß ich vieles über Geografie und über Konstruktionsprozesse, etwa von Gebäuden.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre und wie hoch die Ausbildungsvergütung ist, liegt am Betrieb. Bei uns beträgt sie im ersten Lehrjahr etwa 800 Euro, im zweiten 1000 Euro und im dritten Lehrjahr rund 1200 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Die Ausbildung bei uns ist so organisiert, dass man zwei Wochen in der Berufsschule und vier Wochen im Büro arbeitet. Es ist eine gute Idee, zwischen Theorie und Praxis zu wechseln, damit man alles, was in der Schule erlernt wird, in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Übung ist sehr wichtig im Lernprozess, denn die Konzepte werden klarer, wenn man sie in Echt erlebt.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Berlin und der Berliner Handwerkskammer. Die Serie erscheint jeweils dienstags.

