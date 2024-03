Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Versicherungskauffrau?

In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor. Heute: Josephine F. Sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzlagen im Außendienst bei der Feuersozietät und befindet sich im zweiten Lehrjahr.

Deine Ausbildung in einem Satz?

In meiner Ausbildung lerne ich nicht nur viele Menschen kennen, sondern auch, wie ich ihnen Sicherheit vermitteln kann.

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Für die Ausbildung im Außendienst solltest du den Umgang mit Menschen mögen. Im Außendienst ist der Vertrieb wichtig, das heißt, du gehst in eine Agentur. Schon während der Ausbildung kannst du eigenverantwortlich arbeiten. Ein großer Teil der Arbeit findet am Computer statt. Kenntnisse in diesem Bereich sind deshalb von Vorteil. In der Kundenberatung ist vor allem Empathie und Fachwissen und gefragt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Mir macht die Arbeit im Vertrieb und in der Agentur besonders Spaß, weil ich hier viele verschiedene Menschen kennenlerne – jeder Tag ist anders. Ich spreche mit den Kund:innen und berate sie. Wer passende Versicherungen vermittelt, gibt den Menschen auch Sicherheit. Außerdem fühle ich mich im Agenturteam super aufgehoben und werde in meiner beruflichen Entwicklung unterstützt. Aber auch für mein Hobby, den karnevalistischen Tanzsport, bleibt genügend Zeit. Dank flexibler Urlaubsplanung und Gleitzeit kann ich nach wie vor dabeisein und viel trainieren.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

In der Regel dauert die Ausbildung 3 Jahre. Bei guten Leistungen kann sie aber auch auf 2,5 Jahre verkürzt werden. Die Ausbildung bei der Feuersozietät bietet dir 14 überdurchschnittliche Ausbildungsgehälter.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.