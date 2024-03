Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich bin Tim F. und bin 23 Jahre. Ich mache eine Ausbildung bei Porta zum Kaufmann für Büromanagement und bin im 3. Lehrjahr. Porta ist ein familiengeführter Möbelhändler mit Einrichtungshäusern in ganz Deutschland. Ich lerne, wie man zum Beispiel einen Angebotsvergleich bei Lieferanten durchführt oder wie man eine Entgeltabrechnung erstellt.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Man sollte Spaß an der Arbeit mit Computern haben. Außerdem hilft es, wenn man bereits Kenntnisse in Microsoft Office hat und gerne Organisatorisches ausführt. Auch Spaß am Fach Wirtschaftswissenschaften in der Schule ist von Vorteil.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Ich arbeite am liebsten im Team. Bei Porta fühle ich mich sehr gut aufgehoben, weil ich schnell aufgenommen und in verschiedene Projekte involviert wurde. Auch die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten besteht, was meine Kreativität fördert.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert drei Jahre und die Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr beträgt 850 Euro im zweiten Lehrjahr 950 Euro und im dritten Lehrjahr 1050 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Was viele vielleicht nicht wissen: Der Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement erstreckt sich vom Einkauf bis zur Personalabteilung. Der Job ist sehr vielseitig und so ist für jeden was dabei.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.