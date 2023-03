Berliner Azubis stellen sich vor Was macht ein Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste?

Tim D. lässt sich bei der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrecht (GEMA) ausbilden.

Deine eine Ausbildung in einem Satz?

Ich bin Tim, 21 Jahre, und bin im dritten Ausbildungsjahr zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste bei der GEMA. Aktuell arbeite ich in der Abteilung "Mitglieder Kunden Service".

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Man sollte gerne am Computer arbeiten und idealerweise Interesse an Musik haben. Eine hohe Auffassungsgabe sowie Flexibilität sind von Vorteil, da man innerhalb der Ausbildung verschiedene Abteilungen durchläuft und immer wieder neue Tätigkeiten kennenlernt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Die Vielseitigkeit in der Ausbildung bei der GEMA ist meiner Meinung nach der größte Pluspunkt. Zudem hat man die Möglichkeit, einen tiefen Einblick in die Musikbranche aus Sicht der Verwertungsgesellschaft und aus Sicht der Urheber*innen zu bekommen. Die gute Ausbildungsvergütung ist natürlich auch ein Pluspunkt.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung geht drei Jahre. Die Vergütung im ersten Jahr beträgt 1000 Euro, im zweiten 1050, und im dritten 1100.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Dass man viele Abteilungen durchläuft und so einen sehr guten Überblick und ein gutes Verständnis über die Komplexität einer Verwertungsgesellschaft bekommt, macht die Ausbildung bei der GEMA aus meiner Sicht so besonders. Als Auszubildende*r wird man hier wie eine vollwertige Arbeitskraft behandelt, was ich sehr schätze. Auch die guten Übernahmechancen nach der Ausbildung machen die GEMA so interessant für Auszubildende.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Berlin und der Berliner Handwerkskammer.

Zur Startseite