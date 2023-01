Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor. Diesmal: Vivien Schwarz, 22 Jahre.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich lerne den Beruf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Information und Dokumentation bei der GEMA Generaldirektion Berlin. Ich bin aktuell im dritten Lehrjahr und befasse mich mit der Dokumentation von allem rund um Musikwerke.

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Die Bewerber:innen sollten viel Eigeninitiative mitbringen und da der tägliche Arbeitsablauf am Laptop stattfindet, ist auch ein gewisses Interesse an Technik gefragt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Es ist schön, wenn man im Pprivaten viel und gerne mit Musik zu tun hat und dies im Beruf weiter ausführen zu können.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre, kann aber alternativ auf zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Die Vergütung im ersten Lehrjahr beträgt 1000 Euro, im zweiten beläuft sie sich auf 1050 Euro und im dritten sind es 1100 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Das Besondere an bei der Ausbildung bei der GEMA Generaldirektion ist, dass man am Ende der Ausbildung in fast jedem Bereich einmal gearbeitet hat, da in den drei Jahren ein Abteilungswechsel stattfindet, wodurch man die Möglichkeit bekommt, überall ein wenig Erfahrung zu sammeln. Zudem bekommt man einen guten Durchblick über die Gesamtprozesse der GEMA. Außerdem hat man nach der erfolgreich absolvierten Ausbildung bei der GEMA sehr gute Übernahmechancen.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Berlin und der Berliner Handwerkskammer. Die nächste Folge erscheint am 30. Januar.

