Berliner CDU Kinderpraxen über Feiertage öffnen

Die Berliner CDU hat niedergelassene Kinderärzte in der Hauptstadt dazu aufgefordert, ihre Praxen in diesem Jahr auch an den Feiertagen zu öffnen. „Besondere Situationen brauchen besondere Lösungen. Aufgrund der angespannten Lage in Berlins Kinderkrankenhäusern und auf den Pädiatrie-Stationen bitte ich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, über die Weihnachtstage stundenweise ihre Praxen zu öffnen“, sagte der Berliner CDU-Fraktionschef Kai Wegner.

Ihm sei bewusst, dass das eine enorme Mehrbelastung ist, so der Politiker. „Mir scheint aber, eine Entspannung der Not-Situation an den Krankenhäusern wird sich anders nicht organisieren lassen“. In den vergangenen Wochen war es in Berlin und anderen Regionen Deutschlands immer wieder dazu gekommen, dass Kliniken kranke Kinder nicht mehr aufnehmen konnten, weil die entsprechenden Stationen bereits voll waren. Auch die Berliner Kinderarztpraxen sind zurzeit überlaufen. Grund ist die derzeit außergewöhnlich hohe Zahl von schwer verlaufenden Atemwegsinfektionen bei Kindern.

