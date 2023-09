Berliner Delegation besucht Jakarta Lernen von einer Stadt, die dem Untergang geweiht ist

Kompetenzchaos und Personalmangel in der Verwaltung, Wohnungsnot, Crack-Süchtige in den Parks: Ja, Berlin hat Probleme. Aber ein Blick in die Partnerstadt Jakarta in Indonesien könnte Demut lehren. Denn in dieser Hauptstadt am anderen Ende der Welt bekommen Hunderttausende schon nach einem normalen Schlechtwettertag nicht nur sprichwörtlich nasse Füße.