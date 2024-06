Tagesspiegel Plus Berliner DRK übz Kritik an der Klinik-Reform : „Minister Lauterbach will eine Staatsmedizin durchsetzen“

Der Chef der frei-gemeinnützigen DRK-Kliniken in Berlin lehnt den aktuellen Reformplan des Gesundheitsministers ab: Lauterbach bevorzuge landeseigene Krankenhäuser.