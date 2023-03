Berliner Einkaufsmeilen Handelsverband möchte wieder mehr Autofahrer in die City West locken

Die Berlinerinnen und Berliner kommen gern in die City West. Kurfürstendamm und Tauentzienstraße sind beliebte Ziele für einen Einkaufsbummel. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Doch es gibt auch Kritik: Viele Befragte beklagen mangelnde Sauberkeit und fehlende Parkmöglichkeiten. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) fordert besseren Zugang für Autos.

Das Institut für Handelsforschung Köln (IFH) hatte 2022 im Rahmen der bundesweiten Vergleichsstudie „Vitale Innenstädte“ eine Umfrage durchgeführt. An Ku’damm und Tauentzien wurden an mehreren Tagen insgesamt 1000 Menschen befragt. Die Umfrage wurde im Auftrag von Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK), der Arbeitsgemeinschaft City und HBB durchgeführt.

Die meisten Besucher kommen zum Shoppen

„Einkaufen ist das Hauptmotiv, um in Innenstädte zu kommen“, sagte der IFH-Geschäftsführer Boris Hedde bei einer Präsentation der Ergebnisse am Donnerstag. So ist es auch in der City West: 69,1 Prozent der Befragten gaben an, zum Shopping dort zu sein.

39,2 Prozent wollten gastronomische Angebote wahrnehmen. Auf Platz drei im Ranking der Besuchsanlässe stand Sightseeing mit 22,6 Prozent, dicht gefolgt vom Freizeit- und Kulturangebot mit 22,6 Prozent.

Das entspricht dem bundesweiten Bild. Die Studie umfasst 111 deutsche Städte, in denen insgesamt 69.000 Menschen befragt wurden. Der stationäre Einzelhandel konnte in ganz Deutschland vom Ende der Pandemie-Lockdowns profitieren, der Umsatz stieg 2022 gegenüber dem schwachen Vorjahr um 4,9 Prozent. Im Onlinehandel sank der Umsatz um 2,1 Prozent.

Die niedergelassenen Händler konnten sich also Marktanteile von ihren Wettbewerbern im Internet zurückholen. Allerdings, merkte Hedde an, führten die Inflation und die gestiegenen Kosten dazu, dass vom Umsatz weniger Gewinn übrigblieb.

Händler machen mehr Umsatz, aber weniger Gewinn

Und der Marktforscher erkannte auch einen Trend, der stationäre Händler beunruhigen könnte. Das Interesse am Einkaufsbummel in der Innenstadt ist zwar insgesamt hoch, dafür sind aber vor allem die älteren Befragten verantwortlich.

Für jüngere Menschen ist ein Shoppingausflug hingegen weniger interessant. Mittel- und langfristig müssen also neue Anreize geschaffen werden, sonst wird die Laufkundschaft zwangsläufig abnehmen.

Ein Erfolgsmodell, erläuterte Hedde, sei ein ausgewogenes Angebot aus Geschäften, Gastronomie und Freizeitangeboten. Die Kombination wirke anziehender als die starke Betonung eines einzelnen Faktors. Es müsse außerdem geschickt gestaltete Orte zum Verweilen geben. Dann steige auch die Bereitschaft der Menschen, eine Einkaufsstraße im eigenen Bekanntenkreis weiterzuempfehlen.

„Es gibt auch ein paar Punkte, wo man noch etwas machen kann“, sagte Hedde. Befragte hätten zum Teil den baulichen Zustand der Gebäude oder schmutzige Straßen in der City West bemängelt. Auch das Fehlen von Parkmöglichkeiten sei für einen großen Teil der Befragten ein Problem.

Handelsverband lehnt autofreie Zonen ab

Nils Busch-Petersen, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, forderte ein „ausgewogenes Verkehrskonzept“ für die City West. Die Untersuchung habe gezeigt: Die Berlinerinnen und Berliner seien weitgehend zufrieden mit der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad.

Es hapere beim Autoverkehr. In den Straßen rund um Ku'damm und Tauentzien gebe es zwar Parkplätze, aber die seien schwer zu finden. Daher müsse ein dynamisches Parkleitsystem eingeführt werden.

Manche Autofahrer lösen das Parkplatzproblem kurzerhand durch dreistes Falschparken. © imago/Jürgen Ritter/imago stock&people

Busch-Petersen warnte vor „ideologisch motivierten Experimenten“ wie der Teilsperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr. Das „Negativbeispiel“ solle nicht wiederholt werden. Damit erteilte der Handelslobbyist der Idee einer autofreien Zone in der Tauentzienstraße, die vor etwa einem Jahr von der amtierenden Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) ins Gespräch gebracht wurde, eine klare Absage.

Der Autoverkehr bringe zahlungskräftige Kundinnen und Kunden in die Städte, meint Busch-Petersen. Autofahrende seien nachweislich für den Handel besonders wichtig, denn im Durchschnitt gebe diese Klientel mehr Geld in den Geschäften aus.

