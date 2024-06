Berliner Essens-Start-up für Rapper und Influencer Lucianos Loco Chicken eröffnet 20 Lokale

Erst 70, dann 100 Filialen über Nacht: So schlagartig ging das Berliner Foodtech-Start-up Lanch im vergangenen Jahr an den Start. Wobei das Wort „Filiale“ irreführend sein könnte: An den Standorten konnte man das Essen ihrer beiden Delivery-Restaurantmarken in Deutschland bestellen.

Beides sind Influencer-Marken. Für die Pizzen der Marke „Happy Slice“ arbeitet Lanch mit den beiden Influencern Knossi und Trymacs zusammen. Hinter der Marke „Loco Chicken“, die Chicken-Wings und Hähnchenteile verkauft, steht der Schöneberger Rapper Luciano. Ein echtes Schnellrestaurant in Friedrichshain gibt es davon. Zur Eröffnung im November stand das meist junge Publikum meterlang Schlange.

Mit Loco Chicken und Happy Slice hat Lanch innerhalb eines Jahres ein Food-Unternehmen in beeindruckender Größe aufgebaut. Aus den 100 Loco Chicken-Bestellrestaurants sind inzwischen 175 geworden, bis Ende des Jahres sollen es 300 werden.

Mehr als 20 Millionen Euro Umsatz im ersten Jahr, aus vier Mitarbeitenden sind innerhalb eines Jahres 60 geworden, erzählt einer der vier Gründer, Nono Konopka. „Das ist sehr schnell passiert.“

Wachstum im Restaurant-Bereich

Nun kündigt das Unternehmen an, weiter zu expandieren: Zu dem bisher einzigen stationären Restaurant (also wo man nicht nur bestellen, sondern vor Ort essen kann) von Lucianos Loco Chicken sollen bis Ende des Jahres rund 20 dazukommen, in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Köln.

Bis jetzt hat das Unternehmen nur auf Lieferessen gesetzt, das in unausgelasteten Küchen von Restaurants zubereitet wird. Bestellung und Lieferung läuft über die Apps von Lieferando und Wolt. Lanch liefert die Zutaten und kontrolliert mithilfe einer automatisierten Analyse der Daten die Qualität.

Konopkas Mitgründer bringen viel Erfahrung im Essens- und Delivery-Bereich mit. Investment kommt unter anderem von zwei VCs (Venture-Capital, auf Deutsch: Risikokapital), den Gründern des Getränkelieferanten Flaschenpost, von Gorillas, den Influencern selbst und von Profifußballer Mario Götze.

Die Pizzakette von den Streamern Knossi und Trymacs Happy Slice drängt nun in die Supermärkte: „Happy Chips“ sollen ab September erhältlich sein.

Mit dem Schritt in den Einzelhandel betritt Lanch neues Territorium. Dafür hat man sich den ehemaligen Deutschlandchef von Oatly, Tobias Goj, ins Unternehmen geholt. Ihn reizt es, neue Marken aufzubauen, die den Bekanntheitsfaktor von Influencer:innen nutzen: „Es gibt kaum Produktlaunches, die so stark gewesen sind wie Creator-Launches in den letzten Jahren“, sagt er (und meint damit „Content Creator“, eine andere Bezeichnung für Influencer).

Wenn etwa die Rapperin-zuvor-Youtuberin Shirin David einen Eistee auf den Markt bringt, kaufen gerade zu Beginn Fans die Regale leer. Auch Rapper Capital Bra hat schon einen Eistee und eine Tiefkühlpizza rausgebracht.

Wie man mehr als eine Hype-Marke baut

Aber wie nachhaltig können solche Marken nach dem Launch sein? „Man hat oft gesehen, dass es Hype-Produkte sind, die schnell nach oben gehen und dann wieder abfallen. Bei uns nicht“, sagt Konopka.

Wichtig sei dabei, dass die Marken „standalone“ seien. Weder bei Happy Slice noch bei Loco Chicken sind Name oder Foto des Promis in der Aufmachung mit drin, so funktioniert die Marke unabhängig von Kapriolen im Leben des Promis. „Mehr als die Hälfte der Leute, die bei Happy Slice bestellen, wissen nicht, dass es von einem Influencer kommt.“

Die Bekanntheit der Personen gibt einen Schub an Reichweite für den Start. Bei Lieferdiensten wie Lieferando sei es wie bei Google entscheidend, Teil der ersten Suchergebnisse zu sein. Damit erreiche man viele: „Der Vorteil durch diese große Präsenz ist, dass wir uns von Tag eins oben positionieren. Dadurch bekommt man eine wahnsinnige Kaufkraft, die nichts mit der Fanbase des Creators zu tun haben muss“, sagt Konopka.

Auch mit der Wahl der Produkte geht Lanch in die Breite, Pizza, Chicken, „wir wollen echte Lovebrands für die breite Masse schaffen“, sagt Goj. Die neuen Chips sind ein Mainstreamprodukt und zugleich eine Art von Snack, die in den vergangenen Jahren auf Social Media viel Aufmerksamkeit erfahren hat – Chips aus dem Ausland, besonders scharfe Chips, bunte Chips.

Um die Breite anzusprechen, soll das neue Produkt nicht extrem sein, aber das Design auffällig. Konopka stellt klar: „Bei den Produkten an sich ist es nicht so, als würden wir das Rad komplett neu erfinden.“ Die Influencer seien in die Produktentwicklung „intensiv“ eingebunden und am Umsatz beteiligt. Für beide Seiten dürfte es ein gutes Geschäft sein.