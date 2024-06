Berliner Kant-Center wechselt Besitzer Investoren zahlen angeblich 40 Millionen Euro für Shoppingcenter

Das Kant-Center in Charlottenburg steht vor einem neuen Kapitel. Die Immobilienunternehmen Kintyre und Angelo Gordon haben das Zentrum von Credit Suisse Real Estate Fund International übernommen.

Dem Branchendienst „Thomas Daily“ zufolge soll der Kaufpreis knapp unter 40 Millionen Euro gelegen haben. Die Beteiligten äußern sich nicht zu den genauen Zahlen.

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Kant-Center, gelegen an der Kantstraße Ecke Wilmersdorfer Straße, umfasst etwa 22.000 Quadratmeter Einzelhandels- und Büroflächen. Ankermieter sind Handelsketten wie TK Maxx und Media Markt, außerdem das Sportstudio Fitness First. In den oberen Geschossen finden Büros und Praxen ihren Platz.

Rewe zieht ins Erdgeschoss

„Das Kant-Zentrum ist bereits heute eine multifunktionale Immobilie. Jetzt wird es zu einem urbanen Hotspot mit starkem Einzelhandel, hochwertiger Nahversorgung, modernen Büros und Gesundheitseinrichtungen“, verspricht Marius Ohlsen, geschäftsführender Gesellschafter bei Kintyre.

Mit einem neuen langfristigen Mietvertrag mit der Rewe-Gruppe für 2000 Quadratmeter im Erdgeschoss soll das Zentrum neu aufgestellt werden. Kintyre plant zudem, mit seinem eigenen Berliner Büro in das Gebäude einzuziehen.

Das Kant-Center wurde 2004 eröffnet, nachdem zwei Gebäude aus den 1960er-Jahren umgebaut worden waren. 2021 scheiterte ein Vorstoß des Bezirksamts, hier eine Filiale der Stadtbibliothek während der Renovierung des Rathauses Charlottenburg unterzubringen.