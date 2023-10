Berliner Kaufmann an der Spitze Björn Fromm wird oberster Lobbyist des deutschen Lebensmittelhandels

Der Berliner Edeka-Kaufmann Björn Fromm ist zum Präsidenten des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) gewählt worden. Er folgt im Amt auf Friedhelm Dornseifer, der 13 Jahre lang an der Spitze des Verbands stand.

„Unser Ernährungssystem steht vor einem tiefgreifenden Wandel“, sagte Fromm nach der Wahl am Freitag. „Es geht nicht mehr nur um eine sichere, flächendeckende und vielfältige Lebensmittelversorgung, sondern gleichzeitig um den Schutz natürlicher Ressourcen und den Erhalt von Artenvielfalt. Wir werden uns sehr intensiv mit der Frage befassen müssen, wie wir Lebensmittelhändler dazu beitragen können, dass diese Transformation für die Menschen in Deutschland nicht nur nachhaltig, sondern auch verlässlich und bezahlbar gestaltet wird.“

Björn Fromm betreibt drei Edeka-Märkte in der deutschen Hauptstadt. Außerdem ist er Präsident des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB). In dieser Funktion unterstützte Fromm im Januar die Proteste von Geschäftsleuten gegen die Teilsperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr. Fromm ist außerdem Vizepräsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) und Vizepräsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE).