Berliner Mietspiegel veröffentlicht Neuer Online-Rechner zeigt Mietern, ob sie zu viel bezahlen

Die Mieten steigen und steigen. Viele Berliner fühlen sich ohnmächtig dagegen. So ging es auch den beiden jungen Berliner Software-Entwicklern Jonas Brinkhoff (30) und Gregor Weber (32). Um dem etwas entgegenzusetzen, sind sie aktiv geworden: Sie haben ein Online-Tool entwickelt, mit dem Mieter niedrigschwellig herausfinden können, ob sie zu viel Miete zahlen und wie sie sie gegebenenfalls senken können. An diesem Donnerstag launchen sie, gemeinsam mit der Initiative Deutsche Wohnen & Co. Enteignen (DWE), ihren Rechner auf der Website mietencheck.de.