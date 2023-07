Berliner Online-Supermarkt Tschechischer Konkurrent könnte Bringmeister übernehmen

Der Berliner Lebensmittel-Lieferdienst Bringmeister steht vor der Übernahme durch die tschechische Rohlik-Gruppe, die in Deutschland den Online-Supermarkt Knuspr betreibt. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die „Lebensmittelzeitung“ (LZ) über die Pläne berichtet.

Bringmeister beliefert neben Berlin auch München, Augsburg und Ingolstadt mit Edeka-Produkten. Das bereits in den 1990er Jahren gegründete Unternehmen gehörte ursprünglich zur Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann, bis es 2017 von der Edeka-Gruppe übernommen wurde. 2021 verkaufte wiederum Edeka den Lieferdienst an das tschechische Beteiligungsunternehmen Rockaway Capital, das auch an Rohlik beteiligt ist.

Eine Marke könnte verschwinden

Die Rohlik-Gruppe wurde 2014 in der Tschechischen Republik gegründet. Das Unternehmen expandierte in den folgenden Jahren nach Ungarn, Österreich, Rumänien und Deutschland.

Ein Logistikzentrum des Lieferdienstes Rohlik in der Nähe von Prag. © imago/CTK Photo

Dabei wurde für jedes Land eine eigene Marke geschaffen. Der deutsche Ableger heißt Knuspr und liefert im Raum München aus – aber bisher nicht in Berlin.

Das könnte sich nun ändern. Dem LZ-Bericht zufolge soll noch nicht abschließend geklärt sein, wie es nach der Übernahme weitergehen könnte. Perspektivisch könne eine der beiden Marken verschwinden. Rockaway Capital soll aber weiterhin Anteile am neuen Unternehmen halten.

Der Lieferdienst-Markt erlebt momentan eine Konsolidierung, weil Investorengelder schwerer zu bekommen sind. Vor Kurzem musste sich der norwegische Anbieter Oda aus Deutschland zurückziehen, nur wenige Monate nach dem Markteintritt.