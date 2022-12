Berliner Projektentwickler Bauwert hat neue Eigentümer aus Ungarn

Die ungarische Wing-Gruppe und der internationale Vermögensmanager Griffin Capital übernehmen die Aktienmehrheit am Berliner Projektentwickler Bauwert, wie das Unternehmen mitteilt. Die übrigen 40 Prozent bleiben im Eigentum der bisherigen Gesellschafter Jürgen Leibfried und Michael Staudinger. Sie sollen mit Daniel Hermann auch weiterhin den Vorstand der Bauwert AG bilden.

„Die Bauwert wird ihr bisheriges Geschäftsmodell der Entwicklung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien unverändert betreiben und zukünftig weiter ausbauen“, heißt es in der Mitteilung. Es handele sich um eine strategische Partnerschaft.

Wing wurde 1999 in Budapest gegründet und ist in allen Immobilienbereichen aktiv, darunter Büros, Industrie, Einzelhandel, Hotels und Wohngebäude. Zu den Entwicklungsprojekten gehören die Zentralen von Hungarian Telekom und T-Systems, Ericsson und Siemens. Zusammen mit Griffin habe Wing bereits Echo Investment übernommen, den größten Immobilienentwickler in Polen.

Bauwert, 1983 von Jürgen Leibfried gegründet, hat viele Wohnprojekte in der Berliner Innenstadt realisiert, darunter das umstrittene Luxusquartier „Kronprinzengärten“ neben der Friedrichwerderschen Kirche. Derzeit baut das Unternehmen ein großes Gewerbequartier am S-Bahnhof Johannisthal und Wohnungen auf dem benachbarten Areal des ehemaligen VEB Kühlautomat.

Die aktuellen Entwicklungsprojekte von Bauwert in Berlin und dem Umland belaufen sich nach Unternehmensangaben auf ein Investvolumen von 2,5 Milliarden Euro.

