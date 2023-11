Berliner Start-up bereitet jetzt Teigtaschen zu Lieferdienst GoTiger stellt Betrieb vorerst ein

Der Berliner Lieferdienst GoTiger hat den Betrieb eingestellt. In der App des auf asiatische Lebensmittel spezialisierten Unternehmens sind momentan keine Bestellungen möglich. Gleichzeitig will das Team Gründungsteam nun seine eigene Restaurantkette in Berlin voranbringen. Zuerst hatte das Online-Medium „Deutsche Startups“ berichtet.