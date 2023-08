Berliner Thermometer-Dynastie Wie Familie Knauer den Generationenwechsel meisterte

Als Jugendliche hat sich Alexandra Knauer nicht vorstellen können, in das Familienunternehmen Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH in Berlin-Zehlendorf einzusteigen. „Ich habe bei meinen Eltern gesehen, was Unternehmertum bedeuten kann“, erzählt sie beim Tagesspiegel-Besuch im Knauer-Gebäude im Hegauer Weg. Ihre Eltern – Herbert Knauer ist 91, Roswitha 85 Jahre alt, beide sind bei dem Gespräch dabei – hatten die Firma Knauer 1962 gegründet: Das erste Temperaturmessgerät, das auf einen Tausendstel-Grad genau funktionierte, wurde am heimischen Küchentisch zusammengelötet.

Seitdem hat sich der Hersteller für Labormessgeräte gemausert, ein vierstöckiges Firmengebäude ist das Hauptquartier des weltweit agierenden Mittelständlers. Etwa 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören inzwischen zur Knauer-Familie. Das sehen die Knauers wahrlich so: Für Roswitha und Herbert war ihr Unternehmen stets ihr erstes Kind.

Roswitha und Herbert Knauer in den ersten Jahren nach der Gründung 1962. © privat

Dann kamen noch vier weitere. Tochter Alexandra erlebte, dass ihre Eltern wenig Freizeit hatten, auch am Wochenende wurde gearbeitet. „Ich hatte manchmal zu wenig Beachtung als Kind“, sagt sie im Rückblick. Und fügt hinzu: Sie habe auf der anderen Seite aber auch viel Freiraum gehabt.

Doch nicht nur die Arbeit und die wenige Zeit für die Familie schreckte sie vor dem Einstieg in die Familienfirma ab, sondern auch die Verantwortung. „Ich habe mir überlegt, ob das so attraktiv ist.“ Sie entschied sich, eigene Wege zu gehen, studierte Betriebswirtschaft, baute sich eine Perspektive jenseits der Familienfirma auf.

Nach der Wende fehlte die Nachfrage aus dem Ostblock

Doch nach der Wende ging es der Firma Knauer nicht gut. Viele Knauer-Geräte waren in Ostblockländern im Einsatz, plötzlich brach die Nachfrage weg. „Es wurde immer akuter, die Firma schrieb rote Zahlen und meine Eltern hatten in diesem Augenblick nicht die Kraft, das Ruder noch einmal herumzureißen“, berichtet sie. „Unser Steuerberater sagte, machen Sie die Firma so schnell wie möglich zu, sonst verarmen Sie fürs ganze Leben“, erinnert sich Herbert Knauer.

Das war 1994. „Ich wusste nicht, ob ich viel ausrichten kann, ich hatte ja nur studiert, aber mir war klar, dass ich helfen musste“, sagte Tochter Alexandra. Sie wurde Assistentin der Geschäftsleitung, sprich ihres Vaters und ihrer Mutter. Ein Jahr später wurde sie Co-Geschäftsführerin. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, 30 Beschäftigte aus der Produktion zu entlassen. „Das war ziemlich traumatisch“, sagt Alexandra Knauer.

„Ich kannte die Leute seitdem ich geboren war, das war deswegen eine ganz schlimme Sache für mich.“ Bevor der Firmensitz im Hegauer Weg errichtet wurde, betrieben die Knauers ihre Firma von zu Hause aus. „Wir wohnten in einem großen Haus und in dem war die Familie, die Oma, die Urgroßmutter und die ganze Firma untergebracht.“ Bis zu 20 Leute arbeiteten im Firmen-Heim: „Ich hatte bei den meisten mal auf dem Schoß gesessen; jetzt musste ich ihnen sagen, dass wir sie nicht weiter beschäftigt können, das war nicht schön.“

Die Firmengründer Herbert und Roswita Knauer sind mittlerweile 61 Jahre lang verheiratet. © privat

Der Schritt war für das Unternehmen richtig, die Produktion wurde ausgelagert, die Kosten sanken. Knauer musste sich neu erfinden, der Verkauf neu aufgebaut werden. Eine neue Gerätegeneration wurde eingeführt, die Apparate wurden kompakter und zugleich bedienerfreundlicher, die Digitalisierung sorgte für neue Möglichkeiten.

Die neue Chefin kümmerte sich ums Qualitätsmanagement

Alexandra Knauer nutzte die Chance der Neuorientierung: „Ich habe zum Beispiel ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, sodass wirklich festgeschrieben ist, wer ist wofür verantwortlich, wer trifft welche Entscheidungen, wie laufen die Prozesse bei uns.“ Abteilungsleiter erhielten mehr Freiräume und Entscheidungsbefugnis. Ein Novum und der Grundstein für weitere Innovationen. „Früher hat der Chef gesagt, wie es läuft.“

Knauer war wieder in den schwarzen Zahlen. Und Tochter Alexandra entschied, im Unternehmen zu bleiben. „Wir waren dann ja erfolgreich, das macht natürlich auch Spaß und Freude – und man ist ja nie fertig.“ Außerdem: „Mein Vater hatte gesagt, wenn die Firma in den Positiven ist, dann würde er sich zurückziehen als Geschäftsführer.“ Und so kam es. Alexandra bekam ein Nicht-Familienmitglied als Co-Geschäftsführer, „eine interessante Situation“.

Generell empfehlen könne sie Familienunternehmen einen von außen kommenden Co-Geschäftsführer zwar nicht, „das hängt von der jeweiligen Situation ab“. Doch Studien würden belegen, dass es immer gut sei, zu zweit zu agieren. Und noch eine Lehre zieht sie aus der Familien-Firmen-Geschichte: „Gemischte Teams, also Mann und Frau in der Firmenleitung, sind überdurchschnittlich erfolgreich“, sagt Alexandra Knauer. Sie blickt zu ihren Eltern und ergänzt, „die beiden haben das immer vorgelebt, es war eine gute Symbiose – einer mehr technisch, einer mehr kaufmännisch und kommunikativ“.

Sie nennt noch einen Vorteil einer Firmenleitung, die auf vier Schultern ruht: Sie könne beruhigt in den Urlaub fahren. Und das Wochenende ist, zumindest als die beiden Kinder klein waren, für die eigene Familie reserviert – anders als in ihrer eigenen Kindheit.

Die heutige Geschäftsführung: Alexandrea Knauer und Carsten Losch. © Amin Akhtar/Knauer

Erst Geschäftsführerin, dann Besitzerin. Es war im Jahr 1999. „Ich weiß noch, mein Vater meinte, ‚Alexandra, willst du 49 Prozent haben‘ – und ich habe ‚Nein‘ gesagt.“ Ihr Vater war stets der Eigentümer, „das ist eine ganz einfache Entscheidungsstruktur“. Das wollte sie auch, 100 Prozent. Und sie setzte sich durch: Anfang 2000 war Alexandra Knauer alleinige Inhaberin der Firma.

Sie empfiehlt Familienunternehmen, die vor einer Nachfolgeregelung stehen, externe Fachleute hinzuziehen. Als Familie sei man nicht ganz unbefangen. „Durch einen Berater kamen alle möglichen Themen auf den Tisch.“ – „Der war gut“, merkt Vater Knauer an. Von allen Spitzenleuten in der Firma habe der Berater ein Persönlichkeitsprofil erstellt. „Bei mir hat er festgestellt, ich sei völlig ungeeignet, eine Firma zu führen.“

„Ich habe mich innerlich sehr gefreut, wie meine Tochter so geschickt mit mir verhandelt“, sagt Herbert Knauer. Die Eltern sind bis heute im Unternehmen präsent. Roswitha Knauer ist die Prokuristin, eines ihrer aktuellen Themen ist die räumliche Erweiterung der Firma. Für Vater Herbert war der Wechsel kein einfacher Prozess. Er, der Gründer des Unternehmens, blieb als Berater.

Von einen auf den anderen Tag keine Macht mehr

Ein „bisschen Chef“ zu bleiben wäre besser für ihn und für die Firma gewesen, findet er im Rückblick. „So hatte ich gar keine Macht mehr, von einem Tag auf den anderen. Das ist mir sehr schwergefallen.“ Bis heute arbeitet der 91-jährige Firmengründer mit, drei Tage die Woche ist er in der Firma.

„Ich fand es toll, dass mein Vater so mutig war und die Firma an mich abgegeben hat“, sagt Alexandra Knauer. „Ich bin ja tatsächlich kein Technikmensch.“ Als Unternehmerin habe sie viele Werte und Errungenschaften ihrer Eltern übernommen und weiterentwickelt: zum Beispiel die Parität von Frauen und Männern in der Führungsspitze. Bei den Laborgeräteherstellern falle ihr nur noch eine Firma ein, die einer Frau gehöre. „Das ist nach wie vor eine sehr männerdominierte Welt.“ Wichtig sei ihr die faire Bezahlung von weiblichen und männlichen Angestellten. „Die Frauen verdienen hier mehr als die Herren“, wirft Roswitha Knauer ein.

Auch Nachhaltigkeit wird bei Knauer groß geschrieben, der Ressourcenverbrauch, der gute Umgang mit der Umwelt und den Menschen untereinander. Dass sich das Unternehmen in diesen Bereichen engagiert, „ist ein Vorteil, so können wir überzeugen und gute Leute einstellen“. Viele Mitarbeitende würden etwas Sinnvolles tun wollen, „das ist uns durch den Impact, den wir in der Corona-Pandemie hatten, noch mal klarer geworden: Dass wir wirklich etwas beitragen konnten“.

Das Hauptgebäude des Unternehmens in Zehlendorf ist eigentlich zu klein. © Boris Buchholz

Roswitha Knauer ist jeden Nachmittag bei der Arbeit. Jüngst hat die 85-jährige Prokuristin einen Coup gelandet: Das Unternehmen braucht mehr Platz, denn schon längst wird auch wieder im Haus produziert, in der Corona-Pandemie boomte das Geschäft. Die von Knauer entwickelte Lipid-Nanopartikel-Produktionsanlagen für mRNA-Impfstoffe sorgte für ein neues Geschäftsfeld: Milliarden Dosen des Impfstoffs von Biontech wurden weltweit mit den Geräten aus Zehlendorf produziert.

Die Enkeltochter hat ein erstes Praktikum absolviert

Knauer hat ein Platzproblem. Erst war im Gespräch, das vierstöckige Knauer-Gebäude um ein Stockwerk zu erweitern. Dann entstand der Gedanke, im geplanten Neubau nebenan, dem „Greenovation Campus“. Schließlich wurde Roswitha Knauer schräg gegenüber fündig: Knauer erwarb das Haus einer ehemaligen Corona-Teststation. Dort sollen Büroarbeitsplätze einziehen, die auf dem Grundstück befindliche Halle wird für die Lagerung von Materialien genutzt werden. Im Haupthaus wird Platz frei, Logistik und Produktion können sich ausbreiten.

Ob eines der sechs Enkelkinder des Gründerpaares später einmal die Firmenleitung übernehmen werde? Schön wäre das schon, sind sich die drei Knauers einig. Zuletzt hatte Alexandra Knauers Tochter ein Praktikum in der Firma absolviert. Ganz unverbindlich. Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass das Familienunternehmen ein „großer, schwerer Rucksack ist, der passt nicht jeder und jedem“. Ihr letztes Wort dazu lautet: „Wenn eines der Enkelkinder Bock hat zu kommen, dann gerne.“

Mehr geben die Knauers nicht preis. Am Hegauer Weg wird an einem Strang gezogen, was zu besprechen ist, wird untereinander und ohne Presse geklärt. „Kann man sagen, dass Ihre Familie zusammenhält?“, lautet die letzte Tagesspiegel-Frage. „Ja, das kann man sagen“, sagt das 91-jährige Familienoberhaupt. Ehefrau und Tochter nicken.