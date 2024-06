Berliner und Brandenburger Hochschulen wollen Start-up-Förderung bündeln Ein One-Stop-Shop für Gründungswillige

Für Start-ups wird im Land Berlin schon eine Menge getan. Alle größeren Unis und Hochschulen unterstützen ihre Studenten, wenn sie eine Gründungsidee haben. Das Land gibt Stipendien und Zuschüsse für Gründer, bietet günstige Büroflächen in Gründungszentren an. Business Angels unterstützen mit Wissen und Kontakten. Private Unternehmen wie die Telekom oder Merantix bieten Inkubator-Programme für Gründer an.

Doch es geht noch besser, findet Stefanie Molthagen-Schnöring, eine der Projekt-Koordinatorinnen von „Unite“. Molthagen-Schnöring ist Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW).

Unite steht für den Zusammenschluss von 30 Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen in Berlin und Brandenburg, die ihre vorhandenen Ressourcen zur Start-up-Förderung in einen „digitalen Zwilling“ einbringen wollen, der das gesamte Ökosystem an Gründungsinitiativen und -kompetenzen in der Region abbildet – ein „One-Stop-Shop“ der Start-up-Szene, ähnlich wie „Berlin Partner“ bei der Wirtschaftsförderung.

50.000 Studenten sollen jedes Jahr zu „unternehmerischen Talenten“ qualifiziert werden.

„Im Grunde geht es um ein besseres Matching“, sagt Molthagen-Schnöring – also darum, die richtigen Leute und Einrichtungen zusammenzubringen, um eine bestimmte Gründungsidee weiterzuentwickeln und letztlich zu realisieren. Ein zweiter Schwerpunkt sind maßgeschneiderte Qualifizierungsangebote für Studenten.

Momentan würden an den Universitäten und Hochschulen der Region jährlich rund 2000 Studenten zu Unternehmern ausgebildet. Diese Zahl soll mithilfe des neuen Gründungszentrums auf 50.000 erhöht werden. Vor allem angehende Ingenieure sollen zu „unternehmerischen Talenten“ qualifiziert werden. Weitere Ziele sind, mehr Frauen zu Gründungen zu motivieren und den Anteil von Deep-Tech-Start-ups zu erhöhen – derzeit liegt er bei 15 Prozent.

Das Go:in-Gründungszentrum für Naturwissenschaftler in Potsdam-Golm. © Andreas Klaer

Angeschoben wurde Unite durch einen Wettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Projekte zur Gründung von „überregional und international sichtbarere Startup Factories als Leuchttürme“ werden ab 2025 mit zehn Millionen Euro gefördert. Bedingung ist, dass weitere zehn Millionen Euro von privaten Geldgebern dazukommen.

Jury wählt am Donnerstag die Kandidaten aus

Am Donnerstag sollen auf dem Kongress „25 Jahre Exist“ (Exist ist das Förderprogramm des Bundes für Gründungen aus der Wissenschaft) im Westhafen Convention Center aus 26 Bewerbungen zehn bis 15 ausgewählt werden, die in die nächste Runde kommen, um ihr Konzept weiterzuentwickeln. Final entschieden über die Aufnahme in das Förderprogramm wird erst 2025.

Bezirke-Newsletter: Lichtenberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Aber nach Einschätzung von Molthagen-Schnöring wird „Unite“ auch ohne Geld vom Bund weitermachen und eine zentrale Gründungsplattform aufbauen, die alle vorhandenen Ressourcen bündelt. Immerhin sind schon potente Partner wie die Deutsche Bahn, die Berliner Sparkasse und die Gasag an Bord.

Auch Hochschul-Professoren könnten sich noch stärker an Gründungsprozessen beteiligen, findet Molthagen-Schnöring. Der Karriere-Fokus an den Universitäten sei noch zu sehr auf wissenschaftliche Publikationen gerichtet.

Vorbild für das Berlin-Brandenburger Start-up-Zentrum ist München. Dort existiert bereits eine digitale Plattform, munich-startup.de, auf der alle wichtigen Informationen und Akteure der Szene abgebildet sind. Die Technische Universität München ist bei Ausgründungen bundesweit führend.