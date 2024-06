Berliner Wirtschaft und Rohstoffe „Globales Wettrennen findet hier bei uns in Spandau statt“

Spandau steckt mittendrin im Weltgeschehen. Und das kommt so: Der Wirtschaftsausschuss um Sven Oole, CDU, bittet in dieser Woche zur „Außensitzung“. Damit ist keine gemütliche Auszeit im Paulaner-Biergarten gemeint, sondern der Besuch einer großen Wirtschaftsadresse mit globaler Bedeutung: Die Wirtschaftspolitiker der BVV fahren am Donnerstag zur alten Briten-Kaserne an der Wilhelmstraße im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt. „Wir sind zu Gast bei der Deutsche Rohstoffagentur, abgekürzt Dera“, erzählte CDU-Politiker Oole, der seit 2023 der BVV im Rathaus von Berlin-Spandau angehört, dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Warum das alles so wchtig ist?