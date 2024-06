Berliner Zeitmesser von Löbner ab 1862 Auf die Tausendstel Sekunde genau – für Deutschlands Tempo-Rekorde

Was haben Berlin-Hoppegarten, die Olympischen Spiele 1936 und die königliche Yacht Wilhelms II. gemeinsam? Lautet die Antwort „Rennsport“, ist man schon nah dran – aber noch nicht ganz präzise. Nicht so genau wie die Chronometer der Berliner Uhrenmanufaktur Löbner, die in allen drei Fällen zum Einsatz kamen.

Hoppegarten, die berühmte Galopprennbahn, war mit einer der legendären Rennbahnuhren von Löbner ausgestattet. Die Rennergebnisse – und damit das Vermögen vieler Wettbegeisterten – hingen von der Löbner-Zeitmessung ab.

Nicht nur Pferde, sondern auch die Geschwindigkeit von Geschossen wurden von Löbner gemessen: Mit seinen riesigen Chronoskopen mit drei Metern Durchmesser konnte deren Flugzeit auf die Tausendstel Sekunde genau gemessen werden. Löbners Tertienuhr, die die Zeit auf die vergleichsweisen bescheidenen Hundertstel Sekunde messen konnte, schenkte die Firma dem Kaiser für seine Yacht, die „Hohenzollern”.

Franz Löbner (ganz links) mit der Löbner Eintausendstel-Sekunden-Uhr, aufgenommen in Berlin um 1897. © Photograph unbekannt, Bild gemeinfrei, Löbner Archiv Schraven via Wikimedia Commons

Für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin lieferte das 1862 in der Potsdamer Straße gegründete Unternehmen das erste Zeitschreibgerät, das die Ergebnisse der Teilnehmer auf einem einzigen Papierstreifen anzeigte. Dazu kam die automatische Lichtschranke mit Kameraaufzeichnung. Der historische Lauf und Sieg des Leichtathleten Jesse Owens wurde jedoch mit dem Omega-System registriert.

Zu diesem Zeitpunkt war der Firmengründer Franz Löbner bereits 25 Jahre tot, doch sein Nachfolger Otto Fritz übergab das Unternehmen in die fähigen Hände seines Sohnes Johannes Otto Fritz. Fritz junior war sich der Stärke der Marke bewusst und änderte den Namen nie. Löbner-Uhren und Löbners Ewiger Kalender hingen über der Tür des Reichstagslesesaals.

Unsere Kolumnistin Beata Gontarczyk-Krampe schreibt Bücher, Blogs („Kreuzberged“) und entwickelt Audio-Touren über die Stadtgeschichte Berlins.

Löbner-Tertienuhren waren auch auf Schiffen der Deutschen Marine zu finden. Und als 1929 der Motorradrennfahrer Ernst Henne mit 216,75 Kilometern pro Stunde zum neuen Geschwindigkeitsweltrekord raste, war es die Ablesung von Löbners hochpräzisen Geräten, die seinen Erfolg bestätigte.

Firmeninhaber Johannes Otto Fritz beim Ablesen der Zeitmessanlage: Im Bild eine Zielbildkamera, ein Zeitdruck-Registrier-Chronograph und im Hintergrund Fotozellen-Lichtschranke. © Photograph unbekannt, Bild gemeinfrei,via Wikimedia Commons

Spätestens seit den 1890er Jahren war die Marke im In- und Ausland bekannt. Das Geschäft in der Potsdamer Straße und das Musterlager in der Victoriastraße waren Anlaufpunkte für viele Uhrenliebhaber, und die Aufträge für Militär- und Sportveranstaltungen garantierten regelmäßige Gewinne.

Aber wer zwei Uhren hat, weiß nicht wie spät es ist: Trotz der Erfolge bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin und den Olympischen Winterspielen 1936, bei denen ebenfalls das Löbner-System zum Einsatz kam, und obwohl niemand an der Qualität der Marke zu zweifeln schien, konnte Johannes Fritz Ende 1937 - das Unternehmen feierte gerade sein 75-jähriges Bestehen – seine Schulden nicht mehr bezahlen.

Da er mangels finanzieller Mittel nicht in die Weiterentwicklung investieren konnte, was für ein weltweit agierendes Hochpräzisionsunternehmen im „Dritten Reich“ eher ungewöhnlich war, musste die Firma 1939 Konkurs anmelden. Doch 2023 kehrte die Marke Löbner dank des Münchner Investors Matthias Düwel zurück. Vielleicht ist es doch nicht zu spät? In Bayern, sagt man, ticken die Uhren anders.

Diese Kolumne „Aus der Zeit“ über Berlins Wirtschaftsgeschichte erscheint alle zwei Wochen.