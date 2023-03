Berlins erste Taxi-Fahrerin Frau von Papp erobert Charlottenburg

Sie sind in Zeiten der Handys längst nicht mehr so verbreitet wie früher, aber man findet noch Taxi-Rufsäulen im Stadtbild Berlins. Die erste davon war eine umgebaute Feueralarmsäule und wurde am 15. Dezember 1926 angeschlossen. Sie gehörte der Hamburger Firma Autoruf AG, die einen ähnlichen Apparat in Hamburg schon 1912 aufgestellt hatte.

So konnten Kunden endlich „eine Taxe“ herbeirufen. Denn obwohl die Zahl der Taxis in Berlin ständig wuchs, konnte man sich nur rund um die Straße Unter den Linden und Wilhelmstraße sowie rund um die großen Kopfbahnhöfe darauf verlassen, stets eine freie eine Taxe anhalten zu können. Fahrgäste mussten sich damals noch beim Fahrpreis überraschen lassen: Die wurden erst ab 1930 vereinheitlicht.

Eine Auto-Ruf Säume in Berlin im Jahr 1930. © timeline images

Der Erfolg der Autoruf-Dienste ab 1926 bedeutete das Ende der Pferdedroschken. Carl Boeses und Lupu Picks Film „Die letzte Droschke von Berlin“, der eine dramatische Geschichte vom Wandel der Zeiten erzählt, feierte in demselben Jahr, 1926, seine Premiere. In dem Film – verfügbar auf YouTube – kann man übrigens noch viel vom alten Berlin, speziell aus dem Wedding, sehen.

Kraftfahrzeuge als Taxis gab es aber nicht erst seit den 1920ern in Berlin und Umgebung. Schon früh saß sogar eine Frau am Steuer: Im März 1908 bekam Charlottenburg (damals noch eine eigene Stadt) die erste weibliche „Chauffeuse“.

Elisabeth von Papp war eine Witwe mit ungarischen Wurzeln, die in die Fußstapfen von Madame Decourcelle treten wollte, die als erste Dame am Steuer einer Pariser Taxe Berühmtheit erlangt hatte.

Die Erfindung der Motordroschke bedeutete das Aus für die Pferdedroschken. © Bundesarchiv

Frau von Papp saß an Steuer eines eleganten Adler-Wagens der Kandelhardt AG. Andere Quellen behaupten, der Wagen gehörte ihr selbst. Sie erhielt ihre Charlottenburger Lizenz trotz der Proteste ihrer männlichen Kollegen.

Frau von Papp hatte nämlich gute Referenzen. Sie hatte bereits für den legendären Hotel Kaiserhof in Berlin-Mitte gearbeitet, wo sie private Gäste in einem Fahrzeug der Bedag (Berliner Elektromobil-Droschken Aktiengesellschaft) herumkutschierte. Die ausländischen Medien, die von dieser Karriere berichteten, erwähnten auch, dass Berlins erste „feminine Automedon“ gut verdiente.

Elisabeth von Papp in Charlottenburg, abgebildet auf einer Postkarte. © Zeitgenössische Postkarte

Im Januar 1908 trennten sich das Hotel von Elisabeth von Papp und ihrer Kollegin Meta Ostzecha. Es gab zu viele Belästigungen der Kunden und Ärger. Die Berliner Polizei verweigerte zwanzig Frauen, die eine Taxi-Lizenz beantragt hatten, diese. Sie seien „nicht geschickt genug“, um ein Taxi im Straßenverkehr sicher zu bedienen. Zwei Monate später saß Frau von Papp trotzdem wieder am Steuer – jetzt in Charlottenburg. Eine irisches Blatt soll sie „Frau von Pip-Pip“ getauft haben – in Anspielung an einen alten englischen Abschiedsgruß, der eine Autohupe imitieren soll.

