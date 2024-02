Besuch im Berliner Mercedes-Werk Habeck und Wegner lassen sich zeigen, wie digital die Auto-Produktion wird

Bei seiner „Reise durch die Bundesländer“ sollte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin auch einen Blick in die Zukunft erhalten – oder anders gesagt: in die digitale Transformation eines Industriewerks. Deshalb verschlug es den Bundesminister zusammen mit Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei seinem letzten Termin am Montag an Berlins Stadtrand, nach Marienfelde: Hier, im 1902 gegründeten Mercedes-Benz-Werk – dem ältesten produzierenden Standort des Stuttgarter Konzerns –, ist die Zukunftsproduktion schon ziemlich nah dran an der Gegenwart.