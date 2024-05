Betreiber von Corona-Testzentren sind verzweifelt Offene Forderungen von 120 Millionen Euro ans Land Berlin

Einen Monat nach Beginn des Ukrainekriegs hatte Jule Teufel viele Geflüchtete, die damals zu Tausenden in Berlin angekommen waren, auf Corona getestet. Bezahlt wurde ihr bis heute, mehr als zwei Jahre danach, nur die Hälfte dieser Arbeit. 56.000 Euro ist ihr die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin noch schuldig.

Die KV will Auffälligkeiten in den Abrechnungen von Teufel erkannt haben. Sie soll die von ihr grob überschlagene Kapazität mit den Testungen im März 2022 um das Doppelte überschritten haben.

„Die Pandemie war dynamisch und der Senat hat uns gebeten, mehr zu testen“, klagt Teufel, die 2021 in einer Bar ein Testzentrum eröffnete. In ihrem Fall belegen E-Mails, dass sie der Gesundheitsverwaltung sogar eine höhere Testkapazität gemeldet hatte, dem Tagesspiegel liegen entsprechende Dokumente vor. Die KV gibt sich damit offenbar nicht zufrieden und prüft nun auch andere Monate.

KV fordert Tausende Seiten Unterlagen an

Wie Teufel geht es momentan vielen ehemaligen Betreiber:innen von Teststellen in Berlin. Die KV, die Gelder vom Bund erhalten hat und diese an die Teststellen auszahlt, veranlasst neue Prüfungen. Zum Teil sollen die Unternehmer:innen Tausende Seiten Papier an ein Inkassobüro in Kiel schicken. Weitere Prüfungen folgen, zu erreichen sei die KV nicht oder nur schlecht, sagen Betroffene. Viele sprechen von Schikane.

Der Tagesspiegel hat mit mehreren von ihnen gesprochen und E-Mail-Verläufe, Abrechnungen und Unterlagen von Anwält:innen eingesehen. In einigen Fällen warten sie auf Hunderttausende Euro, teilweise geht es um Millionenbeträge.

51 Klagen gegen die KV sind am Verwaltungsgericht anhängig.

Viele der Betroffenen sind so verzweifelt, dass sie die KV verklagen wollen oder dies bereits getan haben. Auf Anfrage erklärt das Verwaltungsgericht, dass derzeit 51 Klagen gegen die KV Berlin im Zusammenhang mit Abrechnungen anhängig seien. Laut der KV stehen insgesamt noch 120 Millionen Euro an Forderungen aus.

Eine KV-Sprecherin teilt zugleich mit, dass „deren Gesamtsumme nach derzeitigen internen Überprüfungen nicht in vollem Umfang begründet sind, sondern noch signifikant reduziert werden“.

Wir haben einen gesellschaftlichen Dienst geleistet und uns in ein Risiko gestürzt. Der Staat hat uns damals eine Zahlungszusage erteilt und jetzt bekommen wir unser Geld nicht. Alexa Fritzsch, ehemalige Geschäftsführerin von „Coronabike“

Weil den ehemaligen Betreiber:innen der Teststellen Einnahmen fehlen, sie aber Personal- und Sachkosten bezahlen mussten, haben sie zum Teil Kredite aufgenommen oder sich Geld bei Freund:innen geborgt. Ein besonders drastischer Fall ist der von Alexa Fritzsch. Die frühere Geschäftsführerin von „Coronabike“ hatte unter anderem vor Krankenhäusern mobile Teststellen errichtet.

Von der Idee waren viele begeistert, es berichteten nationale wie internationale Medien, doch seit Juni 2022 bezahle die KV Fritzsch kein Geld mehr. Auch davor seien ihre Forderungen nicht vollständig beglichen worden. Insgesamt sei der Staat ihr 4,1 Millionen Euro schuldig, sagt Fritzsch.

Demo vor dem Gebäude der KV

Der Tagesspiegel konnte eine entsprechende Rechnungsaufstellung einsehen. An vergangenem Montag demonstrierte Fritzsch mit ehemaligen Mitarbeitenden daher vor dem Verwaltungsgebäude der KV in Charlottenburg. „Wir haben einen gesellschaftlichen Dienst geleistet und uns in ein Risiko gestürzt. Der Staat hat uns damals eine Zahlungszusage erteilt und jetzt bekommen wir unser Geld nicht“, sagt Fritzsch.

Ehemalige Betreiber und Mitarbeitende von Corona-Teststellen protestierten vor dem Verwaltungsgebäude der Kassenärztlichen Vereinigung. © Alexa Fritzsch

Die KV Berlin erklärt, sie führe Prüfungen durch, wenn sich „Unstimmigkeiten ergeben und/oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungen stattfinden“. Die meisten Teststellen hätten bereits alle Forderungen erstattet bekommen. Bei 20 bis 25 Prozent habe die KV jedoch Auffälligkeiten festgestellt, weshalb dort noch Zahlungen ausstünden.

KV will noch bis Mitte 2025 prüfen

Erst, wenn alle Prüfungen bei einem Betreiber abgeschlossen seien, könne die KV auch zahlen, heißt es. Die KV geht davon aus, dass sie damit bis Mitte 2025 fertig sein werde. Verzugszinsen würden nicht gezahlt, erklärte eine KV-Sprecherin.

Ein Grund für die große Sorgfalt der KV könnten die massenhaften Betrugsfälle in Corona-Testzentren sein, die 2021 und 2022 bekannt wurden. Berlins Staatsanwaltschaft hatte in dem Zusammenhang auch geprüft, ob der KV-Vorstand wegen Untreue belangt werden kann.

In vielen Teststellen soll falsch abgerechnet worden sein, in der Folge wurden Betreiber:innen schon zu Gefängnisstrafen verurteilt. Benjamin Föckersperger, der mehrere Teststellen in Berlin betrieben hatte und nach eigenen Angaben noch auf Zahlungen in Höhe von knapp 660.000 Euro wartet, sagt: „Erst hat das Geld sehr locker gesessen und danach gar nicht mehr.“

Nun fühlen sich die Beschuldigten, mit denen der Tagesspiegel gesprochen hat, generalverdächtigt. Jule Teufel hatte während der Pandemie als Ärztin gearbeitet. „Ich hätte mit Betrug meine Approbation riskiert“, sagt sie.

Andere, die aus Sorge vor weiteren Verzögerungen anonym bleiben möchten, unterstellen der KV, Prüfungen willkürlich einzuleiten, um letztlich Steuergelder zu sparen. Der Tagesspiegel hat die KV mit den Vorwürfen konfrontiert; bis Redaktionsschluss hat sich diese nicht dazu geäußert.

Die Senatsgesundheitsverwaltung erklärt auf Anfrage, sie stehe mit der KV „zu Fragen einer rechtssicheren Abrechnungsprüfung im Austausch“. Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, sondern der KV, Abrechnungen durchzuführen und bei Auffälligkeiten eventuelle Prüfungen vorzunehmen.

Jule Teufel sagt, sie wolle nichts mehr mit der KV zu tun haben. Inzwischen betreibt sie ein Pole-Dance-Studio, als Ärztin arbeitet sie seither nicht mehr. Alexa Fritzsch ist skeptisch, ob sich bei einer Pandemie wieder so viele finden, die Teststellen eröffnen. Sie jedenfalls werde es nicht tun.