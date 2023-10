Bettwanzen in Berliner Hostels „Wir müssen den Gast überreden, trotzdem im Zimmer zu bleiben“

Herr Loos, in Frankreich sind Bettwanzen zu einer regelrechten Plage geworden. Wie groß ist die Gefahr, sich in Berlin in ein von Bettwanzen befallenes Hotel- oder Hostelbett zu legen?

Wahrscheinlich ist der Befall weiter verbreitet, als man denkt. Allerdings spricht kaum ein Betrieb offen darüber und es gibt keine Meldepflicht. Dabei sind Bettwanzen kein Low-Budget-Phänomen, sondern tauchen überall auf. Im Fünf-Sterne-Hotel ebenso wie bei uns in den a&o-Hostels. Das hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Lediglich ein gutes Konzept kann die Verbreitung verhindern – und das haben wir …