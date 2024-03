Tagesspiegel Plus Blickfang am Bahnhof Rummelsburg in Berlin : Die Geschichte hinter Berlins letztem Schrotkugelturm

Um Bleigeschosse für Feuerwaffen herzustellen, brauchte es früher Türme. Einer steht noch in Berlin. Folge 46 unserer Serie „Aus der Zeit“ über Berlins Wirtschaftsgeschichte.