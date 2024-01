Büromöbel-Plattform Nuwo Berliner Gründerin stattet Unternehmen für hybride Arbeitswelt aus

Nachdem die Pandemie das Arbeiten im Homeoffice in einem Großteil der Unternehmen erst möglich gemacht hat, geht der Trend auf dem Arbeitsmarkt 2024 bei Unternehmen in Richtung Hybrid – also eine Mischung aus Präsenz im Büro und Arbeiten von Zuhause. Das haben Befragungen der Unternehmensberatung KPMG ergeben, auch große Konzerne, wie VW, wollen ihre Mitarbeitenden wieder ins Haus holen.