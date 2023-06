Touristen auf dem Campingplatz in Berlin „Hotels sind entweder billig und muffig oder teuer und seelenlos“

An diesem Sommermorgen auf dem Campingplatz in Spandau steht ein Mann in Anzug, weißem Hemd und mit roter Krawatte vor dem Rezeptionshäuschen und wartet auf ein Taxi. In der Hand hält er ein Wurfzelt. Auf die Frage, wohin es gehe, antwortet er, dass er zum Bundestag fahre. Es sei Sitzungswoche und er sei Bundestagsabgeordneter.