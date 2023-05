Tagesspiegel Plus Exklusiv Clevershuttle meldet Insolvenz an : Angebot in kleineren Städten ist „bis auf Weiteres“ weiter verfügbar

In Berlin waren das Ridepooling-Start-up schon seit 2020 nicht mehr verfügbar – dafür aber in kleineren Städten wie Darmstadt. Nun hat die Deutsche Bahn kurzfristig die Finanzierung eingestellt.