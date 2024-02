Club statt „House of Jazz“ Land Berlin ändert Pläne für die Alte Münze

An einem Mittwochnachmittag im Februar ist das kleine Café in der Alten Münze in Berlin-Mitte gut besucht. Gegenüber proben Jazz-Musiker in einer Halle. Es ist Teil von „Stopover. Improvising a Zentrum“, einer Art musikalischen Aktionswoche, die darauf hinweisen soll, dass die Jazz-Szene sich hier in Haus 4 ihr „House of Jazz“ erhofft.