Berliner Nachtleben in der Krise Taylor Swift ist ausverkauft, aber Clubs bleiben die Besucher weg

Aus der Veranstaltungsbranche sind aktuell gemischte Signale zu vernehmen: Große Unternehmen wie Live Nation in den USA oder CTS Eventim in Deutschland vermelden Rekordumsätze, Clubbetreiber klagen jedoch über gestiegene Kosten und ausbleibende Gäste. Wie passt das zusammen? 2023 ist das erste komplette Kalenderjahr ohne Einschränkungen seit Beginn der Coronapandemie. Akteure aus Clubkultur und Livewirtschaft diskutierten bei der Konferenz „Stadt nach Acht“ auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain die aktuelle Situation der Branche.