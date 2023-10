„Da kann alles passieren“ Wie ein von Azubis geführtes Hotel gegen den Fachkräftemangel helfen soll

Auf der Käseplatte vom Hotelfrühstücksbuffet liegt der Tilsiter akkurat neben dem Gouda und Emmentaler. Einige Scheiben fehlen. Nicht mehr lange, dann werden die Hotelangestellten die Platte nach hinten tragen, in die Küche. Sie werden den Käse nachlegen, die Platten mit Frischhaltefolie einwickeln und in den Kühlschrank stellen. Sie werden Gemüse für das Frühstück am nächsten Tag in mundgerechte Stücke schneiden, danach die Produkte, die aufgebraucht wurden, auf eine Liste schreiben und bei einem Großhändler nachbestellen. Alles wie immer, eigentlich.