Das „Creative Destruction Lab“ in Berlin Start-up-Schmiede in der Ex-Funkzentrale des Staatssozialismus

Von den 19 Start-ups werden nach acht Monaten nur eine Handvoll übrigbleiben. Alle sechs bis acht Wochen müssen sie sich 30 erfahrenen Mentor:innen stellen und jedes Mal neue Ziele erfüllen. Wer nicht skaliert, wer zu wenig Kunden gewinnt, der fliegt. Nur die Besten werden Absolvent:innen dieses Programms. Es ist ein „survival of the fittest“, ein Überleben der Stärkeren.

Den darwinistischen Ausdruck (den als Erstes der britische Sozialphilosoph Herbert Spencer gebrauchte) benutzt der Leiter Thorsten Lambertus gerne, um das „Creative Destruction Lab“ (CDL) zu beschreiben. Ins Deutsche übersetzt kann man vielleicht vom schöpferischen Zerstörungslabor sprechen, ein Begriff aus der Makroökonomie. Darwin passt, denn schöpferische Zerstörung geschieht, wenn Innovationen alte Geschäftsmodelle verdrängen: der Unternehmer als Motor des Fortschritts.

Thorsten Lambertus in der „Honecker-Lounge“ im ersten Stock der privaten Wirtschaftsuni ESMT. Untergebracht ist diese im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR. © Doris Spiekermann-Klaas/doris spiekermann-klaas

Beim CDL kommen Gründer:innen und Leute zusammen, die bereits große Unternehmen aufgebaut haben. Die Idee ist, dass sie die Neulinge so unterstützen, dass diese ihr Start-ups ebenfalls großmachen. Liefern die Gründer:innen während des Programms nicht ab, kommt ihr Start-up keine Runde weiter.

Lambertus leitet den Berliner Standort, der an der privaten Wirtschaftshochschule ESMT (European School of Management and Technology) angesiedelt ist. Weltweit gibt es mehr als zehn davon, darunter das Gründungsprogramm an der Rotman School of Management der Universität Toronto. Das CDL ist eine gemeinnützige Organisation, die Teilnahme ist kostenlos.

Kapitalismus in der Honecker-Lounge

Lambertus sitzt auf einem Ledersofa in der „Honecker-Lounge“ und trinkt Kaffee. „Wir stellen dieses Programm dem Ökosystem zur Verfügung“, erzählt er. Dank der Gemeinnützigkeit stehe kein Investmentfonds hinter dem CDL, „andernfalls müssten wir auf die schnellsten Gewinner setzen. So können wir auf Themen setzen, die langfristiger die tiefen, spannenden Innovationen hervorbringen“.

Unter den molekülartigen Glaskugellampen, die über Lambertus hängen, hatte der ehemalige Staatschef der DDR seinen Schreibtisch. Heute ist in dem früheren Staatsratsgebäude die ESMT untergebracht. Die Einrichtung ist futuristisch-ostalgisch geblieben, die Sprache amerikanisch geworden. Es ist ein besonderer Witz der Geschichte, dass im Meisterwerk der Ostmoderne seit 2006 angehende Manager:innen des Kapitals ausbildet werden.

Eintagsfliegen wie so mancher Onlinebringdienst schaffen es nicht in das Programm. Das Berliner CDL sucht ausschließlich Deep-Tech-Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft, mit oder ohne Standort in Berlin. Also bahnbrechende Ideen, die in der Regel in Unis und Hochschulen gereift sind und die Firmen nun zu marktfähigen Medizinprodukten weiterentwickeln möchten. Dieser Prozess nennt sich Translation oder Ausgründung.

400.000 Menschen sind in der Hauptstadtregion in der Gesundheitswirtschaft beschäftigt.

In Berlin gibt es mehrere Zentren, die dabei helfen, etwa das Berlin Institute of Health (BIH) oder das geplante Translationszentrum von Bayer und der Charité. Die Hauptstadt gilt als einer der weltweiten wichtigsten Standorte der Medizinwirtschaft. In der Branche arbeiten 400.000 Beschäftigte, mit der Charité ist in Berlin das sechstbeste Krankenhaus der Welt beheimatet. Viele, darunter der Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich, sehen jedoch eine Lücke zwischen der renommierten Grundlagenforschung und der vergleichsweise geringen Zahl an Ausgründungen. CDL-Leiter Lambertus ebenfalls: „Der Zweck unseres Programms ist es daher, Start-ups von der Businessseite zu unterstützen.“

Zu Beginn des CDL tauschen sich die Start-ups mit den Mentor:innen aus, „quasi zur Diagnostik“, sagt Lambertus. Was sind die Herausforderungen? Anschließend besprechen die Mentor:innen untereinander jedes einzelne Start-up und definieren drei Ziele für die kommenden Wochen. Am Ende jeder Runde können die Mentor:innen eine Firma wählen, die sie in dieser Zeit beraten. Nach acht Monaten ist das Programm abgeschlossen.

Berlin auf den Fersen der Medizinmetropole Boston

Der zweite Jahrgang in Berlin war vor sieben Monaten gestartet, von den 19 Start-ups haben das Programm vergangene Woche sechs erfolgreich abgeschlossen. Noah Labs ist die einzige Firma mit Hauptsitz in Berlin: Das Start-up entwickelt eine Telemonitoring-Software, mit der sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus der Ferne überwachen lassen. Die erste Generation des CDL hat 2023 acht Alumni hervorgebracht, unter anderem das Berliner Unternehmen Cellbricks, das 3D-Bioprinting nutzt, um menschliches Gewebe zu replizieren, sowie die Firma Nephrolyx, die einen alternativen Nierenfunktionstest entwickelt hat.

Wir mobilisieren mit unserem Programm die nächste Generation. Thorsten Lambertus, Leiter des „Creative Destruction Lab“ in Berlin

Bartosz Reinhold, Chef von Nephrolyx, hat das CDL nach eigenen Angaben sehr vorangebracht. Seine Firma wurde stets von drei Mentoren unterstützt. „In der Zeit zwischen den Runden haben wir uns alle zwei Wochen mit den Mentoren getroffen und über Herausforderungen gesprochen. Einmal hatten wir die Aufgabe, Kunden zu gewinnen und unser Businessmodell zu schärfen.“

Die historische Fassade des ehemaligen DDR-Staatsratsgebäudes am Schlossplatz in Berlin-Mitte. Im Garten, der sich auf der Rückseite befindet, wachsen bis heute Rosen, die Margot Honecker persönlich gepflanzt hatte. © imago/Rolf Zöllner

Für die Arbeit am CDL erhalten die Mentor:innen kein Honorar. Die meisten wollten ihre Erfahrungen weitergeben oder machten des Spaßes wegen mit, sagt CDL-Leiter Lambertus. Viele hätten auch Interesse, Kapital in die unterstützten Firmen zu investieren.

Reinhold erzählt, er habe sich als Teilnehmer beworben, um das Netzwerk der Firma zu erweitern und neue Finanzierungspartner zu gewinnen. Laut Lambertus fehlt es in Deutschland an Rollenvorbildern, die die junge Generation bei dem Karriereweg unterstützen. Für ihn ist das eine „Kulturfrage“.

„Wir mobilisieren mit unserem Programm die nächste Generation“, sagt er. Vielleicht könne Berlin ja in ein, zwei Jahrzehnten mit der Medizinmetropole Boston mithalten. Die Stadt an der US-Ostküste gilt als Musterschüler für einen exzellenten Dreiklang aus Spitzenwissenschaft, hochqualifizierten Fachkräften und Unternehmen der Medizinbranche.