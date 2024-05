Das Geschäft mit dem langen Leben Berlin auf dem Weg zur Longevity-Hauptstadt

Möglichst lange leben – und dabei gesund bleiben. Diesem Streben nach „Langlebigkeit“, im Englischen als „Longevity“ bekannt, hat sich in den vergangenen Jahren eine ganze Bewegung angeschlossen. Ein Trend, den der US-Unternehmer Bryan Johnson teilweise mit vorangetrieben hat: Durch sein öffentlich zur Schau gestelltes, für viele absurd spektakulär anmutendes, digital getracktes Diät- und Trainingsprogramm, bei dem er nach eigenen Angaben täglich mehr als 100 Pillen schluckt und sich einer Reihe von Bluttransfusionen unterzogen hat, wolle er sein Leben sogar bis zur Unsterblichkeit verlängern.

Doch Longevity als „Lifestyle-Trend“ für verrückte Reiche abzutun, ist längst überholt. Derzeit fließen Investorengelder, wie in kaum einer anderen Branche, in das Geschäft mit dem „langen Leben“. Vorreiter sind dabei die USA. Tech-Milliardäre wie OpenAI-Chef Sam Altmann oder Tesla-Gründer Elon Musk sind ebenso an Langlebigkeits-Start-ups beteiligt wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Investor Peter Thiel.

US-Unternehmer Bryan Johnson hat sich Blut seines Sohnes injizieren lassen, um jünger auszusehen und länger zu leben. © Bryan Johnson/MAGDA WOSINSKA

Erstmals findet vom 6. bis 12. Mai in Berlin die „Longevity Week“ statt. Geht es nach Akteuren der Branche, soll Berlin bald eine zentrale Rolle in Europa für dieses Geschäftsfeld spielen. Dezentral organisiert, treffen sich Expertinnen und Experten an unterschiedlichen Orten der Stadt zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Medizin, Forschung, Lifestyle, Ernährung und Technologie, um auf Panels zu diskutieren und sich zu vernetzen.

Die Longevity-Week in Berlin Die Longevity-Week beginnt am 6. Mai mit einer Eröffnungsveranstaltung ab 16 Uhr im Langenbeck-Virchow-Haus an de Charité, Luisenstraße 58 in Mitte. Bis zum 11. Mai finden dezentral Veranstaltungen und Panels rund um Gesundheit, Forschung, Medizin und Lifestyle statt. Der „Rejuvination Summit“ am 10. und 11. Mai bildet den Höhepunkt. Programm und Anmeldung unter: https://www.longevityweek.berlin/

Einer der Höhepunkte der Woche ist der „Rejuvenation Summit“ am 10. und 11. Mai: Hier kommen Fachleute – insbesondere aus der Medizin- und Biotech-Branche – im Radialsystem in Friedrichshain zusammen. Alle eint ein Thema: Wie kann man Alterskrankheiten vorbeugen, indem man durch Prävention, Medizin und neuesten Technologien, aber auch durch Ernährung und Lebensstil am Alterungsprozess selbst ansetzt?

Berlin bietet der Branche ein gutes Umfeld

Die „Health Span“, also die Gesundheitsspanne, zu verlängern, darum gehe es letztlich, sagt Jan Adams, Gesellschafter im Berliner Biotech-Unternehmen Apollo Health Ventures. Er gründet Start-ups und investiert in Unternehmen, deren Fokus „fundamentale Biologie“ sei. Es gehe – bildlich gesprochen – darum, „das Feuer im Keller so früh wie möglich zu lokalisieren und zu löschen, bevor das ganze Haus abbrennt“.

Berlin als Start-up-Hauptstadt habe mit seiner Infrastruktur und seinem Ökosystem sowie mit den exzellenten Kliniken durchaus das Potenzial, sich mittel- oder langfristig zum Zentrum für Longevity in Europa zu etablieren. Die Veranstaltungswoche sei „ein guter Start“, sagt Adams.

Das Vorbild für den Rejuvenation Summit sei gewissermaßen die riesige Biotech-Messe, die „J.P. Morgen Healthcare Conference“, mit rund 30.000 Besucher:innen, die im Januar zum 42. Mal in San Francisco stattfand. Europaweit kenne er nichts Vergleichbares wie jetzt in Berlin. Vieles in diesem Forschungsfeld habe auch mit Datenanalyse zu tun. „Da hat Berlin viele gute Talente und Firmen, die das anbieten“, sagt Adams.

Ziel ist es, Krankheiten frühzeitig zu erkennen beziehungsweise diese präventiv zu vermeiden. Andrea Gartenbach, Medizinerin und Mitgründerin der Longevity-Week

Andrea Gartenbach, Ärztin und Internistin aus Berlin, hat sich nach Jahren im Krankenhaus und in einer Kassenarztpraxis beruflich ganz dem Thema Longevity und präventiver Medizin hingegeben. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Guido Axmann ist sie Mitinitiatorin der Longevity-Week, „um das Thema breiter in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und Stakeholder zu vernetzen“, sagt sie.

Individual-Programm kostet 10.000 Euro aufwärts

Mit ihrem Konzept von „Axmann/Gartenbach“ bietet sie ein „individuelles, auf den Patienten zugeschnittenes Medizinprogramm“ über einen Zeitraum von etwa einem Jahr an. Ziel sei es, Krankheiten frühzeitig zu erkennen beziehungsweise diese präventiv zu vermeiden.

Die Mediziner Andrea Gartenbach und Guido Axmann haben die Longevity-Week mit gegründet. © Nina Rau

Eine Praxis unterhalten die beiden nicht. Sie kommen zu den Patienten nach Hause, führten ein mindestens zweistündiges Anamnesegespräch, nähmen dort auch Blut ab, beispielsweise zur Analyse der Genetik und von Nährstoffen und böten ein komplettes Konzept „für eine nachhaltige Lebensgestaltung an“, beschreibt Gartenbach.

Aber warum gehen die Patienten nicht zum Haus- oder Facharzt? „Wir sehen uns als medizinische Dienstleister für Leute, die grundlegend etwas in ihrem Leben ändern wollen, weil sie wissen, dass sie so nicht mehr lange weitermachen können“, sagt die Ärztin. Ein solches Programm zahle kein Kassenarzt, ist man privat versichert, übernähme die private Krankenkasse immerhin eine Vielzahl der Angebote. „Wir begleiten die Patienten über ein Jahr mit regelmäßigem Kontakt.“

Das individuelle Longevity-Programm, das eine herkömmliche Medizinerin, die im Durchschnitt nur maximal zehn Minuten pro Patient zur Verfügung hat, nicht bieten könne, hat allerdings seinen Preis: Ab 10.000 Euro aufwärts für ein Jahr geht es los. Genauere Angaben könne Gartenbach nicht machen, weil jedes Programm individuell gestaltet sei.

Unternehmer sind wichtige Kundengruppe

Die Kundschaft, das seien größtenteils Unternehmerinnen und Unternehmer. „Das Praktische an Unternehmern ist, sie denken natürlich auch unternehmerisch: Wir machen also eine Risikoanalyse.“ Viele schätzen dabei auch das häusliche Setting, Untersuchungen in privater Atmosphäre.

Gartenbach berichtet von einem Unternehmer, den sie mit ihrem Programm begleitet hat. Er sei so glücklich über seinen gesundheitlichen Fortschritt gewesen, dass er seinen Angestellten etwas Gutes tun wollte. „Er hat daraufhin seinen 15 Beschäftigten einen Mikronährstoff-Test bei uns spendiert, natürlich auf freiwilliger Basis“.

Longevity ist nicht nur ein Thema für reiche Millionäre, sondern wir können alle etwas dafür tun, um länger und gesünder zu leben – und das auch mit ganz einfachen Methoden. Diane Hielscher, Gründerin LifeXLab, Buchautorin und Podcasterin

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt die Journalistin, Buchautorin und Unternehmerin Diane Hielscher. Sie ist Gründerin der Internetplattform LifeXLab, auf der man allerlei Ideen „zur Transformation und rund um ein besseres Leben“, wie sie beschreibt, findet. Seien es Kurse, Impulse oder Dokumentationen.

Diane Hielscher, Journalistin und Unternehmerin, ist Gründerin von LIfeXLab und macht den Longevity-Podcast „Länger gut leben“. © Bosepark Productions GmbH

Am 22. April hat sie gemeinsam mit BosePark Productions ihren Podcast „Länger gut leben“ gestartet – „kostenlos und für jede und jeden zum Anhören“.

Die fünf- bis zehnminütigen Episoden sollen zu allen Themen rund um Langlebigkeit inspirieren: Von Atemübungen über Spazierengehen oder Dehnübungen bis hin zu Informationen über den sinnvollen Einsatz von Nährstoffen. „Longevity ist nicht nur ein Thema für reiche Millionäre, sondern wir können alle etwas dafür tun, um länger und gesünder zu leben – und dies auch mit ganz einfachen Methoden“, sagt Diane Hielscher.