Tagesspiegel Plus Geschäft mit der Sicherheit – auch mithilfe von KI : Alarmanlagen so günstig wie ein Cappuccino am Tag

Das Unternehmen Stadtritter installiert Sicherheitssysteme für Familien und Firmen – zahlbar per Flatrate. Die Security-Branche wächst und wird zunehmend durch KI ergänzt.