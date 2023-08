Das Image-Problem der Hotellerie „Da arbeiten, wo andere Urlaub machen“

Wenn im Restaurant oder Hotel Personal fehlt, merken die Gäste das schnell. Sie sitzen dann sehr lange am Tisch, ohne dass die Bedienung fragt, was sie trinken wollen oder warten ewig auf das bezugsbereite Zimmer.

Dabei galt im Gastgewerbe lange der Grundsatz, dass man sich mit Geld Service kaufen kann. Doch das funktioniert nicht, wenn es niemanden gibt, der diesen anbietet. Das prunkvollste Fünfsternehotel ist nichts ohne Menschen, die sich um den Check-in kümmern. Gleiches gilt für ein hochkarätiges Restaurant ohne Kellner.

Der Fachkräftemangel in der Branche ist immens. Das jedenfalls suggerieren verzweifelte Aushänge in vielen Restaurants, Cafés und Hotels der Stadt – und das sagt auch Gerrit Buchhorn vom Berliner Hotel- und Gastronomieverband (Dehoga).

Früher wollten alle im Kempinski am Ku’damm arbeiten

„Viele Betriebe können schon heute nicht alle Schichten besetzen.“ Nicht selten riefen ihn verzweifelte Restaurantleiter an. Und das, obwohl Gastgeber-Sein mal ein angesagter Beruf war.

Aber das Image der Branche hat gelitten. Sie gilt als hierarchisch und anstrengend. Es gibt Medienberichte über ausfällige Köche und chronische Unterbezahlung, über schlechtes Trinkgeld und pleitegehende Gastronomen. Nur, ist das der Grund für den Personalmangel? Und was tun die Betriebe, um potenziellen Mitarbeitern ein anderes Bild von sich zu vermitteln?

Frank Ketterer, der Chef vom Bristol Berlin am Ku’damm, das früher zum Kempinski gehörte und das erste Grand Hotel der Hauptstadt war, erinnert sich an Zeiten, in denen alle in seinem Haus arbeiten wollten. Also, er war damals noch nicht Teil vom Team im Bristol, aber schon als ausgebildeter Hotelfachmann gut in der Branche vernetzt. „Alles, was Rang und Namen hatte, ist damals hier abgestiegen, da wollte man natürlich nah dran sein.“

Doch auch heute, sagt Ketterer, habe er das Personalproblem im Griff. Als er vergangenes Jahr im August seine Stelle als General Manager antrat, waren 16 Positionen offen. Jetzt ist es keine einzige mehr. Ketterer sagt: „Die Branche hat auf jeden Fall ein Image-Problem“. Seine Stellen habe er vor allem durch Mundpropaganda besetzt.

„Wenn sich erstmal herumspricht, dass man ein toller Arbeitgeber ist, dass die Bezahlung stimmt und die Stimmung gut ist, dann kommen die Leute von alleine“, behauptet Ketterer. Für die Atmosphäre habe er günstiges Personalessen eingeführt, außerdem halte er die Hierarchien flach: Seine Bürotür etwa stünde immer offen. Die seiner Kolleginnen und Kollegen im Management auch. Und: Wenn Mitarbeiterinnen andere Mitarbeiterinnen vorschlügen und die angestellt werden würden, erhielten sie dafür eine Prämie von 500 Euro. Allerdings löst Ketterer damit nicht die Probleme der Branche, denn wenn Fachkräfte ihre Arbeitgeber für ihn verlassen, fehlen sie an anderer Stelle.

Die Branche muss ihre Vorzüge anders betonen

Gerrit Buchhorn sagt, dass das größte Problem des Gastgewerbes die Bürokratie sei. Oft fehle durch sie die notwendige Zeit zum Recruiting, gerade bei Betrieben, die keine große Personalabteilung haben. Und diese Zeit wäre notwendig, denn es werde immer aufwändiger, gute und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren.

Mir fehlt bei vielen die Grundeinstellung, eine Dienstleistung anbieten zu wollen. Frank Ketterer, General Manager im Bristol

Das kann Ketterer vom Bristol bestätigen. „Mir fehlt bei vielen die Grundeinstellung, eine Dienstleistung anbieten zu wollen.“ Er sei deshalb bei jedem Bewerbungsgespräch mit im Raum. „Ich kann nach 30 Sekunden sagen, ob jemand für die Stelle geeignet ist oder nicht.“ Noten und Abschlüsse, sagt Ketterer, seien ihm egal. Stattdessen messe er die Bewerber an ihrem Auftreten und ihrer Sprache.

Wieso haben so wenige Menschen Lust, auf einen Dienstleistungsberuf zu arbeiten? Warum wirkt es unattraktiv, als Kellnerin oder Rezeptionist zu arbeiten? „Die Branche ist sehr vielseitig“, sagt Ketterer, aber sie verkaufe sich falsch. Dass sie noch immer mit dem Slogan „dort arbeiten, wo andere Urlaub machen“ werbe, sei fatal. „Das ist natürlich nicht attraktiv.“ Das Gastgewerbe habe ganz andere Vorzüge. In welchem Beruf etwa könne man so einfach den Standort wechseln, egal ob in eine andere Stadt, in ein anderes Land oder auf einen anderen Kontinent? Auch die Aufstiegsmöglichkeiten seien gut. Wer professionell sei und eine Karriere anstrebe, könne gerade im Hotelbetrieb schnell aufsteigen. „Diese Features muss die Branche endlich vor sich hertragen.“

Gerrit Buchhorn vom Dehoga Berlin sieht noch ein anderes Problem in seiner Branche: die Gäste. „Die Wertschätzung vonseiten der Kunden könnte auch manchmal noch ein bisschen besser sein.“ Das habe Einfluss auf die Jobs in seiner Branche, also darauf, wie Angestellte ihre Arbeit bewerteten, sagt Buchhorn – und auch darauf, wie potenzielle Bewerber auf die Berufe schauten.

Denn hätten Kellner oder Rezeptionistin das gleiche Ansehen wie Politikberaterinnen oder Manager, gäbe es womöglich mehr Menschen, die in die Branche wechselten. Aber wenn das nicht passiert, müssen sich womöglich bald Politikberaterinnen und Manager ihr Essen selbst aus der Restaurantküche holen – und dann sind sie auch nicht mehr das, was sie mal waren.